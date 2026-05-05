Principales editoriales demandan a Meta por infracción de derechos de autor en entrenamiento de IA

Imagen de archivo del logotipo de Meta durante la conferencia Viva Technology, en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia.

​Las editoriales Elsevier, Cengage , Hachette , Macmillan y McGraw Hill demandaron el martes a Meta Platforms ante un tribunal federal ‌de Manhattan, alegando que ‌el gigante tecnológico hizo un uso indebido de sus libros y artículos de revistas para entrenar su modelo de inteligencia artificial Llama.

Las editoriales, así como el autor Scott Turow, alegaron en la demanda colectiva propuesta que Meta pirateó millones de sus obras y las utilizó sin permiso para entrenar sus ​grandes modelos de ⁠lenguaje a fin de que respondieran a las indicaciones humanas.

Los ‌portavoces de Meta no respondieron de inmediato ⁠a una solicitud de comentarios de ⁠Reuters sobre la demanda el martes.

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"La infracción a gran escala de Meta no es un avance para el progreso público, y ⁠la IA nunca se materializará adecuadamente si las empresas ​tecnológicas dan prioridad a los sitios piratas ‌por encima de la erudición y ‌la imaginación", afirmó en un comunicado Maria Pallante, presidenta ⁠de la Asociación Estadounidense de Editores.

Las editoriales alegan que Meta pirateó obras que van desde libros de texto hasta artículos científicos y novelas, entre ellas "La quinta estación", de N.K. Jemisin, ​y "El robot ‌salvaje", de Peter Brown, para el entrenamiento de su IA. Solicitaron al tribunal permiso para representar a un grupo más amplio de titulares de derechos de autor y una indemnización por daños y perjuicios de ⁠cuantía no especificada.

La demanda abre un nuevo frente en la batalla por los derechos de autor que se libra actualmente entre creadores y empresas tecnológicas en torno al entrenamiento de la IA, en la que decenas de autores, medios de comunicación, artistas visuales y otros demandantes han demandado a empresas como Meta, OpenAI y ‌Anthropic por infracción.

Es probable que todos los casos pendientes giren en torno a si los sistemas de IA hacen un uso legítimo del material protegido por derechos de autor al utilizarlo para crear contenido nuevo y transformador. Los dos primeros jueces que ‌examinaron el asunto dictaron sentencias divergentes el año pasado.

Anthropic, respaldada por Amazon y Google, fue la primera gran empresa de IA en ‌llegar a un ⁠acuerdo en uno de los casos, al aceptar el año pasado pagar a un grupo de ​autores 1.500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que podría haberle costado a la empresa miles de millones más en indemnizaciones por supuesta piratería.

(Editado en español por Juana Casas )