Rolando Graña soltó un batacazo político que preocupa a Milei y los libertarios: "Cercano"

Rolando Graña soltó un batacazo político que preocupa a Milei y los libertarios.

Las polémicas reacciones del presidente Javier Milei desde el palco de la Cámara de Diputados desataron una fuerte ola de rechazo. Durante su clásico editorial en América TV, el periodista Rolando Graña cuestionó al jefe de Estado y apuntó directo contra su particular visión de la realidad.

"Tal vez será por su pasado de arquero, tal vez será por cierta concepción futbolística que tiene el Presidente sobre los buenos y los malos", arrancó el conductor frente a las cámaras. Para Graña, esta postura representa "una simplificación que no parece digna de tener que administrar algo tan complejo como es la política de un Estado".

Lejos de minimizar el papelón, el periodista profundizó en la peligrosa imagen que proyecta el líder de La Libertad Avanza. "Lo cierto es que lo que vimos en el Congreso fue un presidente más cercano a un líder de una barra brava que a un Presidente de la Nación", disparó.

Acto seguido, sumó más críticas a la actitud oficial y planteó una serie de interrogantes para desentrañar el objetivo del circo público: "Un presidente que, más bien, parecía en un paravalanchas en lugar de un palco. ¿Para qué lo hizo? ¿A quién estaba dirigido ese mensaje?".

Rolando Graña soltó un batacazo político que preocupa a Milei y los libertarios.

Hacia quién fue el mensaje

Luego, Graña advirtió a quién considera que Milei dirigió los gritos en el palco del parlamento. "Uno puede decir que los primeros destinatarios eran los ministros que no daban la cara por Adorni durante todo este tiempo", consignó y agregó: "El otro mensaje es hacia la Justicia, porque si un presidente defiende a alguien tan acorralado por escándalos de corrupción, como es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ¿qué le dice a la Justicia? 'Nosotros lo bancamos'".