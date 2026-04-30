Rolando Graña criticó a Javier Milei y habló de cómo "vive".

En la pantalla de América TV, el periodista Rolando Graña lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei. En su programa, el conductor habló acerca de la profunda crisis social, señaló el fuerte impacto del ajuste y apuntó contra la extraña excusa del Gobierno para responsabilizar a la prensa por los inconvenientes del país.

El análisis en televisión comenzó con un panorama sobre la vida cotidiana de los argentinos. Frente a las cámaras, Graña detalló las consecuencias directas de las políticas libertarias y el amplio malestar en las calles. "Los trenes que han recortado, la gente que pierde horas y horas de su día. Los que ganan menos, los que no pueden comprar leche", relató, agregando también a "los discapacitados, que no tienen ni a los terapeutas que los atiendan".

Sin detener su descargo, el trabajador de prensa cuestionó la insólita postura de la Casa Rosada frente al desorden general. "Todo eso es un problema de la prensa en el relato de Milei, es una interpretación maligna que hace la prensa para ir contra Milei", ironizó el comunicador para dejar al descubierto la estrategia oficial de victimización.

Por qué Milei "no ve" los datos

Para concluir su columna, Rolando Graña cerró con una reflexión contundente sobre la falta de percepción del líder libertario ante los legítimos reclamos populares. "Son datos que saltan a la calle", advirtió a los funcionarios.

Javier Milei durante su discurso en la cena de la Fundación Libertad.

Finalmente, expuso las razones de esta negación total: "Si el Presidente no lo ve es porque vive encerrado en su despacho, en Twitter, en sus planillas. Y cuando no está encerrado es porque viaja al exterior".