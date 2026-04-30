La "Ley Prestianni-Vinicius" que FIFA introducirá en el Mundial 2026

Tapasar la boca con la camiseta será penado a partir del próximo Mundial.

A días de que la pelota comience a rodar en el marco del Mundial 2026, la FIFA de Gianni Infantino no para de introducir cambios en el reglamento con la intención de que los partidos dispongan de una mayor dinámica, además de perseguir un elevado grado de justicia. En la jornada del miércoles, se conoció que el organismo colocó dos nuevas reglas que entrarán en vigencia en las próximas semanas. Una de ellas se encuentra etiquetada como la "Ley Prestianni-Vinicius".

La primera medida que se desprende de los cambios que la International Football Association Board (IFAB) anunció es que los jugadores tienen prohibido taparse la boca con la camiseta al momento de discutir con el rival o tener un acercamiento al árbitro. Esto se encuentra relacionado con el episodio entre Gianluca Prestianni y Vinicius JR. Al argentino le aplicaron seis fechas de suspensión a cumplir en Europa y extensible en el Mundial.

Hay que recordar que el delantero de Brasil acusó a su adversario de un insulto racista. Aunque la UEFA no pudo realizar una lectura de labios en el volante argentino porque este se encontraba con parte de su rostro tapado. Un accionar que generó bastante debate y provocó ciertas divisiones en el fútbol internacional por la fuerte sanción que fue informada hace poco.

Por otro lado, IFAB comunicó que los jugadores que abandonen el campo de juego tras discutir con el árbitro serán castigados con una roja de manera directa. La intención es desactivar cualquier foco de conflicto que pueda llegar a condicionar el desarrollo de los 90 minutos y que el juego quede relegado a un segundo plano.

Y continuando con las tarjetas rojas, se le entregó al VAR la chance de que pueda revisar aquellas jugadas que considere de doble amarilla. Si una acción pareciera ser temeraria y merecedora de una tarjeta que decante en una expulsión, se llamará al árbitro para que se acerque al monitor con el fin de asentar su decisión o que pida imágenes porque se le presentó una duda.

Además, se debe sumar que el organismo consideró un cambio más que importante en lo que respecta al conteo de las tarjetas amarillas con el fin de que las figuras más importantes del certamen se encuentren disponibles en los partidos decisivos. A partir del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México decidieron que, después de la fase de grupos y de los cuartos de final, se va a reducir a cero la presencia de amonestaciones. Algo que contrasta con lo sucedido en Qatar, que se debería esperar a la segunda ronda de eliminación para acceder a este beneficio.

El Var también puede definir tiros de esquina

Otra de las nuevas funciones que el VAR tendrá en el Mundial es que podrá tomarse la atribución de informarle al árbitro tenga que cambiar su decisión en caso de que un córner haya sido sancionado u omitido. La explicación radica en un argumento lógico: los presentes en la cabina cuentan con varias cámaras que permiten una decisión más certera. Algo que el juez de campo debe apelar a su ubicación, que puede disponer de una visión reducida.