La FIFA aumenta en un 15% la distribución de fondos entre los participantes en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Un balón de fútbol inflable del Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se exhibe durante una conferencia de prensa en la que se anunció una zona oficial para aficionados en la ciudad de Nueva York, EEUU

La FIFA aumentará los pagos a las selecciones que participen en la Copa Mundial de 2026 ‌hasta casi 900 millones ‌de dólares, según anunció el martes el organismo rector del fútbol mundial, señalando el éxito comercial de su torneo masculino insignia ampliado.

El Consejo de la FIFA, reunido en Vancouver antes del 76.º Congreso de la FIFA, aprobó un aumento del 15% en los recursos que se distribuirán entre ​las 48 federaciones participantes ⁠en el torneo del próximo año, que se celebrará ‌en Canadá, México y Estados Unidos.

El fondo ⁠total ascenderá a 871 millones de ⁠dólares, según la FIFA, y cada equipo participante recibirá una mayor cantidad de dinero para la preparación, que pasará de 1,5 ⁠millones a 2,5 millones de dólares.

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Los fondos para ​la fase de clasificación también aumentarán de ‌9 a 10 millones de ‌dólares, mientras que la FIFA señaló que las contribuciones ⁠adicionales a los equipos incluirían subvenciones para los gastos de las delegaciones y un aumento en la asignación de entradas para los equipos, por un total de más de ​16 ‌millones de dólares.

"La FIFA se enorgullece de encontrarse en la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras asociaciones miembro de una manera sin precedentes", dijo el ⁠presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol".

La enorme envergadura que supone organizar un torneo en toda Norteamérica, con viajes de larga distancia, regímenes fiscales diferentes y importantes exigencias operativas, había suscitado inquietud entre algunas de las federaciones ‌participantes.

La UEFA había transmitido las preocupaciones de varias federaciones europeas de que a los equipos les resultaría difícil cubrir gastos a menos que avanzaran mucho en la competición.

El Mundial de 2026 será la primera edición del torneo masculino en contar con ‌48 equipos, frente a los 32 anteriores, y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta mayor distribución se produce mientras ‌la FIFA se ⁠prepara para la Copa Mundial más grande y lucrativa de la historia, con más equipos, más ​partidos y mayores oportunidades de ingresos en materia de venta de entradas, patrocinios y derechos de retransmisión.

Con información de Reuters