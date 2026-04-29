Facebook e Instagram deben tomar más medidas para proteger a los menores de 13 años, según la UE

Por Foo Yun Chee
BRUSELAS, 29 abr (Reuters) - Facebook e Instagram, propiedad de Meta Platforms, fueron acusadas el miércoles de infringir las históricas normas tecnológicas de la UE y deben tomar más medidas para impedir que los menores de 13 años accedan a ambas redes sociales, según informaron el miércoles los reguladores de la UE.
Los cargos, en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) —que exige a las grandes tecnológicas tomar más medidas para combatir los contenidos ilegales y nocivos en sus plataformas—, tuvieron lugar tras una investigación de dos años llevada a cabo por la Comisión Europea.
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El organismo regulador tecnológico de la UE señaló que Meta no hace lo suficiente para hacer cumplir sus restricciones que impiden a los menores de 13 años utilizar Facebook e Instagram, y que las medidas para identificarlos y expulsarlos cuando acceden a los servicios son inadecuadas.
El organismo señaló que entre el 10% y el 12% de los menores de 13 años en Europa utilizan Facebook e Instagram.
"Nuestras conclusiones preliminares muestran que Instagram y Facebook están haciendo muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios", dijo la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.
"Los términos y condiciones no deben ser meras declaraciones escritas, sino más bien la base para una acción concreta destinada a proteger a los usuarios, incluidos los menores", añadió.
La Comisión señaló que ambas plataformas deben modificar su metodología de evaluación de riesgos y que deben reforzar las medidas para prevenir, detectar y eliminar a los menores de sus servicios.
Meta puede responder a las acusaciones y tomar medidas antes de que la Comisión emita una decisión. Las infracciones de la DSA pueden acarrear a las empresas multas de hasta el 6% de su facturación anual global.
Con información de Reuters