Facebook e Instagram deben tomar más medidas para proteger a los menores de 13 años, según la UE

Una adolescente mira su teléfono en Bonn, Alemania

Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 29 abr (Reuters) - Facebook e Instagram, propiedad de Meta Platforms, fueron acusadas el miércoles ‌de infringir las históricas ‌normas tecnológicas de la UE y deben tomar más medidas para impedir que los menores de 13 años accedan a ambas redes sociales, según informaron el miércoles los reguladores de la UE.

Los cargos, en virtud de la Ley de ​Servicios Digitales (DSA) —que ⁠exige a las grandes tecnológicas tomar más medidas ‌para combatir los contenidos ilegales y ⁠nocivos en sus plataformas—, ⁠tuvieron lugar tras una investigación de dos años llevada a cabo por la Comisión Europea.

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El organismo regulador ⁠tecnológico de la UE señaló que Meta ​no hace lo suficiente para hacer ‌cumplir sus restricciones que ‌impiden a los menores de 13 años utilizar ⁠Facebook e Instagram, y que las medidas para identificarlos y expulsarlos cuando acceden a los servicios son inadecuadas.

El organismo señaló que entre ​el 10% ‌y el 12% de los menores de 13 años en Europa utilizan Facebook e Instagram.

"Nuestras conclusiones preliminares muestran que Instagram y Facebook están haciendo muy poco para ⁠impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios", dijo la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.

"Los términos y condiciones no deben ser meras declaraciones escritas, sino más bien la base para una acción concreta ‌destinada a proteger a los usuarios, incluidos los menores", añadió.

La Comisión señaló que ambas plataformas deben modificar su metodología de evaluación de riesgos y que deben reforzar las medidas para prevenir, detectar y ‌eliminar a los menores de sus servicios.

Meta puede responder a las acusaciones y tomar medidas antes de que ‌la Comisión ⁠emita una decisión. Las infracciones de la DSA pueden acarrear a las ​empresas multas de hasta el 6% de su facturación anual global.

Con información de Reuters