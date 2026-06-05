El Gobierno anunció la preadjudicación de la Hidrovía a Jan de Nul y Servimagnus

Tras meses de negociación, el Gobierno Nacional aceptó la oferta presentada por las empresas Jan de Nul (de origen belga) y Servimagnus (argentina) en la licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay. El Ejecutivo oficializó la preadjudicación tras completar la evaluación técnica y económica de las propuestas y abrió ahora un plazo de siete días para posibles impugnaciones antes de la firma final.

La decisión surge del Dictamen de Preadjudicación elaborado luego de revisar las tres etapas del proceso licitatorio. Según informó el Gobierno, la recomendación se basó en el sistema de puntajes definido junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que acompañó el diseño de los criterios de evaluación, tal como indicaron.

La definición representa un paso clave para el futuro de la principal vía de exportación del país, por donde circula la mayor parte de los embarques agroindustriales argentinos. La nueva concesión tendrá a su cargo las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de la hidrovía, considerada estratégica para la competitividad del comercio exterior.

De acuerdo con la información oficial, la propuesta de la empresa belga DEME NV fue descartada durante la etapa final de evaluación, mientras que la oferta presentada por DTA Engenharia fue declarada inadmisible por incumplir uno de los requisitos esenciales del pliego: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.

Cómo fue la evaluación de las ofertas

El Gobierno explicó que antes de emitir el dictamen se realizó una revisión integral de todo el procedimiento licitatorio. El análisis incluyó la verificación de la documentación presentada por los participantes, el cumplimiento de la normativa argentina vigente y la aplicación de recomendaciones de transparencia y buenas prácticas internacionales promovidas por organismos de Naciones Unidas.

En las dos primeras etapas de evaluación técnica, Jan de Nul obtuvo una ventaja amplia sobre sus competidores. La empresa ganadora alcanzó un puntaje de 66,20 unidades, mientras que DEME consiguió apenas 42,14 puntos.

La diferencia se acortó en la etapa económica. Según el comunicado oficial, ambas compañías ofrecieron el menor precio posible previsto por el esquema de evaluación, por lo que recibieron exactamente la misma puntuación en ese apartado. De esta manera, el resultado final quedó determinado por el desempeño técnico de cada propuesta.

Sin impugnaciones y con respaldo judicial

Otro de los puntos destacados por el Ejecutivo fue la ausencia de cuestionamientos formales durante el desarrollo del proceso. Según indicó el comunicado, ninguna de las empresas participantes presentó pedidos de impugnación contra la licitación.

Además, el Gobierno aseguró que las denuncias judiciales impulsadas para frenar el avance del concurso fueron rechazadas por los tribunales, lo que permitió continuar con el cronograma previsto para la adjudicación.

La instancia que se abrió tras la publicación del Dictamen de Preadjudicación contempla un plazo de siete días corridos para que los oferentes presenten eventuales objeciones. Una vez concluido ese período, el Estado podrá avanzar con la adjudicación definitiva del contrato.

Desde el Gobierno Nacional sostienen que la nueva concesión permitirá reducir de manera inmediata cerca de un 15% los costos operativos de la navegación. También remarcaron que el esquema incluye la incorporación de herramientas de modernización tecnológica para mejorar la gestión y seguridad de la vía navegable. Durante la evaluación agregaron que tanto usuarios privados como representantes de Naciones Unidas destacaron "la transparencia del proceso" y "la participación de distintos sectores vinculados a la actividad".