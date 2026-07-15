Dónde queda Inglaterra: mapa y ubicación del país

Selección de Inglaterra, que jugará la semifinal en el Mundial 2026. (Crédito de foto: TyC Sports)

El cruce de semifinales de la Copa del Mundo enciende todas las alarmas de la pasión futbolera argentina: la selección volverá a verse las caras con Inglaterra, un clásico de enorme peso histórico que siempre promete máxima tensión. Mientras el conjunto albiceleste busca un lugar en la gran final, enfrente se planta un duro rival europeo de primer nivel que persigue su segunda estrella dorada tras aquella lejana consagración como local en 1966. Más allá de la enorme rivalidad futbolística y los históricos duelos que marcaron para siempre la memoria colectiva, es oportuno repasar la geografía del adversario: ¿dónde queda este territorio con el que nos jugamos el pase?

El mapa de una potencia: ¿dónde queda Inglaterra?

Inglaterra es una nación que se ubica en el cuadrante de Europa occidental. Geográficamente, ocupa la parte central y sur de la gran isla de Gran Bretaña, la masa terrestre más extensa de todo el archipiélago británico. Este territorio limita directamente con Escocia al norte y con el país de Gales hacia el oeste. En cuanto a sus fronteras marítimas, se encuentra rodeada por las aguas del mar del Norte al este, el canal de la Mancha al sur, que actúa como un límite natural frente a Francia, y el mar de Irlanda al oeste.

Es muy común confundir Inglaterra con la totalidad del Reino Unido, pero la realidad es que representa únicamente una de sus cuatro naciones integrantes, albergando en su interior a la imponente capital de Londres.

Monarquía, política y la huella colonial de Inglaterra

En el aspecto político, Inglaterra se rige bajo el histórico sistema de una monarquía parlamentaria. El actual rey Carlos III actúa como jefe de Estado con fines eminentemente diplomáticos y ceremoniales, mientras que la administración del gobierno y la toma de decisiones recaen sobre la figura del primer ministro y el Parlamento británico.

Esta sólida estructura institucional heredó un pasado imperial de colosal expansión global. Aunque el complejo proceso de descolonización durante el siglo XX reconfiguró por completo el orden mundial, el Reino Unido aún mantiene soberanía efectiva sobre catorce territorios de ultramar, frecuentemente llamados "colonias" en debates políticos, que incluyen puntos estratégicos como las islas Malvinas en el Atlántico Sur.

Así, el inminente partido de semifinales está cargado de simbolismo en la cancha: representa el reencuentro deportivo de dos naciones unidas por una historia cargada de profundas disputas y eternas rivalidades geopolíticas de enorme peso.