Rusia envía a dos cosmonautas y a un astronauta estadounidense a misión en estación espacial

La nave espacial Soyuz MS-29 despega hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) desde la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur

​Rusia lanzó el martes desde Kazajistán a dos cosmonautas y un astronauta estadounidense con destino a ‌la Estación Espacial Internacional (EEI), ‌reanudando así los vuelos tripulados desde una plataforma de lanzamiento recientemente reparada, en una ocasión excepcional en la que estuvieron presentes tanto el director de la NASA como el de la agencia espacial rusa.

El astronauta estadounidense Anil Menon y los cosmonautas Pyotr Dubrov y ​Anna Kikina despegaron ⁠del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, a bordo ‌de la nave espacial rusa Soyuz MS-29 ⁠a las 1447 GMT con ⁠destino a la EEI, donde pasarán unos ocho meses como la tripulación de rotación 75 de la estación.

La tripulación ⁠y su nave Soyuz se colocaron en órbita ​unos 10 minutos más tarde, iniciando ‌un viaje orbital de aproximadamente ‌tres horas hasta el laboratorio espacial —del tamaño de ⁠un campo de fútbol— antes de acoplarse a las 1756 GMT.

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La misión fue seguida por el director de Roscosmos, Dmitry Bakanov, y el administrador de la ​NASA, Jared ‌Isaacman, el primer administrador de la NASA en visitar la base de lanzamiento rusa desde 2018. Las tensiones por la guerra en curso entre Rusia y Ucrania habían impedido en gran ⁠medida que Bill Nelson, director de la NASA del presidente Joe Biden, participara en dichas conversaciones.

La misión Expedición 75 fue el primer vuelo espacial para Menon, de 49 años. Isaacman, un astronauta privado multimillonario, voló en una cápsula de SpaceX en 2024 junto con la esposa de ‌Menon, la ingeniera de SpaceX Anna Menon, y otras dos personas en la misión Polaris Dawn, un viaje espacial privado con paseos espaciales financiado por Isaacman.

La última vez que Rusia lanzó una tripulación desde la plataforma 31 ‌del cosmódromo de Baikonur, el cohete dañó gravemente la histórica plataforma de lanzamiento, dejando fuera de servicio la única base ‌de lanzamiento ⁠de Moscú capaz de albergar tripulaciones durante meses. Rusia reanudó los lanzamientos desde dicha ​plataforma en marzo con una misión de carga no tripulada a la Estación Espacial Internacional.

Con información de Reuters