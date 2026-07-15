Selección de Inglaterra: cuántos Mundiales ganó en la historia y cantidad de títulos. Foto: Reuters

Inglaterra se enfrenta a la Selección Argentina este miércoles 15 de julio y, en medio de la expectativa por el clásico, crece la curiosidad por el desempeño del combinado europeo a lo largo de la historia de los mundiales. A pesar de que el país se considera la cuna del fútbol, el plantel inglés tiene pocos triunfos.

El historial de Inglaterra: cuántos Mundiales ganó

Si bien cuenta con una de las ligas locales más poderosas del planeta, en toda la historia de la Copa del Mundo de la FIFA la selección de Inglaterra fue campeón del mundo una sola vez.

El combinado de los "Three Lions" (Tres Leones) ganó el Mundial de 1966, edición en la que justamente los británicos fueron anfitriones del torneo. El 30 de julio de ese año, en el mítico Estadio de Wembley, el conjunto dirigido por Alf Ramsey se impuso por 4 a 2 ante Alemania en un encuentro sumamente parejo que requirió de tiempo suplementario.

El "gol fantasma" con el que Inglaterra salió campeón del Mundial 1966.

Aquella final quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol por el célebre "gol fantasma" de Geoff Hurst, quien logró un triplete para sellar la victoria de un plantel que tenía a leyendas como Bobby Charlton, Bobby Moore y el arquero Gordon Banks.

Fuera de esa única estrella, Inglaterra ha tenido dificultades para repetir semejante hazaña. En lo que respecta a sus participaciones mundialistas más destacadas, los británicos alcanzaron el cuarto puesto en dos ocasiones: la primera en el Mundial de Italia 1990 —donde cayeron en semifinales ante Alemania— y la segunda más recientemente en Rusia 2018.

¿Qué pasa con la Eurocopa?

Aquel Mundial de 1966 es la única vez que la selección inglesa se consagró con un título, ya que jamás ganó la Eurocopa. Si bien la Federación Inglesa tiene múltiples conquistas en torneos amateurs y de divisiones juveniles, la selección mayor no ostenta ningún título. Aunque sí han alcanzado instancias claves del torneo continental: