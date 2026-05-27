Así juega Inglaterra, candidata en el Mundial 2026 con Harry Kane como bandera

Con Thomas Tuchel al mando, Inglaterra llega al Mundial 2026 con figuras, presión y el desafío de romper una sequía de 60 años.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Inglaterra ya se prepara para afrontar el enorme desafío que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que, por primera vez en la historia, contará con 48 selecciones. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará terminar con décadas de frustraciones y devolver al fútbol inglés a la cima del mundo. Con Harry Kane como bandera y una generación repleta de talento, los Tres Leones sueñan con romper una sequía que ya lleva casi 60 años.

Pocas selecciones en el planeta tienen una relación tan compleja con los Mundiales como Inglaterra. Cuna del fútbol moderno, potencia económica y dueña de una de las ligas más importantes del mundo, el seleccionado inglés apenas pudo levantar la Copa del Mundo una sola vez en toda su historia: en 1966, cuando fue anfitrión. Desde entonces, la sensación de deuda pendiente persigue generación tras generación. Inglaterra disputó 16 Copas del Mundo, jugó 74 partidos, ganó 32, empató 22 y perdió 20. Marcó 104 goles, recibió 68 y ocupa actualmente el sexto lugar en la tabla histórica de los Mundiales.

El debut absoluto de Inglaterra en una Copa del Mundo llegó en Brasil 1950. Y fue un estreno traumático. Después de vencer a Chile, cayó 1-0 frente al equipo amateur de Estados Unidos en uno de los mayores batacazos de la historia de los Mundiales. Luego perdió ante España y quedó eliminado en la primera ronda.

En Suiza 1954, liderados por Stanley Matthews, avanzaron hasta cuartos de final, donde Uruguay los eliminó por 4-2. Cuatro años más tarde, en Suecia 1958, no pudieron ganar ningún partido y quedaron afuera rápidamente tras perder un desempate con la Unión Soviética.

En Chile 1962 dieron un pequeño paso adelante: superaron la fase de grupos, vencieron a Argentina y cayeron en cuartos frente al Brasil de Pelé, que terminaría siendo campeón. Pero la gran explosión inglesa llegó en 1966. Como anfitrión y bajo la conducción de Alf Ramsey, Inglaterra conquistó su único Mundial. Eliminó a Argentina y Portugal antes de derrotar 4-2 a Alemania Federal en Wembley, en una final eterna marcada por el famoso “gol fantasma” de Geoff Hurst.

Después de tocar el cielo, Inglaterra volvió a convivir con la frustración. En México 1970 sufrió una dolorosa revancha ante Alemania Federal en cuartos de final tras desperdiciar una ventaja de 2-0. La crisis se profundizó aún más al no clasificarse ni para Alemania 1974 ni para Argentina 1978. Fueron años de reconstrucción y caos futbolístico. En España 1982 regresaron a la Copa del Mundo, pero quedaron eliminados en la segunda fase de grupos pese a mantenerse invictos. El Mundial de México 1986 quedó marcado para siempre por su enfrentamiento con Argentina. Gary Lineker fue el goleador del torneo, pero Inglaterra cayó 2-1 en cuartos de final frente al equipo de Diego Maradona, en el partido de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. En Italia 1990 firmaron una de sus mejores campañas modernas. Llegaron hasta semifinales y perdieron por penales ante Alemania Federal. Luego caerían frente a Italia en el partido por el tercer puesto. Sin embargo, no clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994 y volvió a sufrir otro golpe deportivo.

En Francia 1998 apareció una generación repleta de figuras como Alan Shearer, Michael Owen y David Beckham. Sin embargo, otra vez Argentina se cruzó en el camino: los ingleses quedaron eliminados por penales en octavos de final, en una noche recordada por la expulsión de Beckham. En Corea-Japón 2002 tuvieron revancha parcial al vencer 1-0 a Argentina en fase de grupos, aunque Brasil los eliminó en cuartos de final. Alemania 2006 mostró otra camada brillante con Steven Gerrard, Frank Lampard y Wayne Rooney, pero Portugal volvió a dejarlos afuera por penales.

Sudáfrica 2010 representó uno de los momentos más duros de su historia moderna: Alemania los goleó 4-1 en octavos de final en un partido recordado por el gol no convalidado a Lampard que hubiese significado el 2-2 parcial.

En Brasil 2014 tocaron fondo. Inglaterra quedó eliminada en la fase de grupos tras perder ante Italia y Uruguay y cerró definitivamente la era de Gerrard, Lampard y Rooney.

La reconstrucción comenzó lentamente con Gareth Southgate. En Rusia 2018, Inglaterra sorprendió al mundo alcanzando las semifinales después de 28 años. Harry Kane fue el goleador del torneo y los Tres Leones recuperaron protagonismo internacional.

En Qatar 2022 mostraron una versión ofensiva y contundente, aunque Francia los eliminó en cuartos de final tras un penal fallado por Kane sobre el cierre, que volvió a generar una polémica en torno al proyecto deportivo de la federación.

Así juega Inglaterra

Ahora, el proyecto tiene un nuevo conductor. Después del ciclo Southgate y del breve interinato de Lee Carsley, la Federación Inglesa apostó por Thomas Tuchel. El ex entrenador de Chelsea, Bayern Munich y Paris Saint-Germain asumió a comienzos de 2025 con una idea agresiva y ofensiva. Inglaterra juega mayoritariamente con un 4-2-3-1, presión alta, ataques verticales y transiciones rápidas.

Jordan Pickford se mantiene en el arco, mientras que la defensa todavía presenta dudas. Reece James aparece como lateral derecho, Marc Guehi parece fijo en la zaga y John Stones lucha por llegar en condiciones físicas al Mundial.

En el mediocampo, Declan Rice se consolidó como líder futbolístico y emocional del equipo. A su lado crece Elliot Anderson, una de las revelaciones de la temporada inglesa. Más adelante aparecen nombres de enorme jerarquía como Bukayo Saka, Marcus Rashford, Cole Palmer, Jude Bellingham y Phil Foden, aunque ninguno terminó de consolidarse plenamente en el ciclo Tuchel.

Con Harry Kane como figura, así juega Inglaterra

En medio de tantas variantes y nombres, el gran símbolo inglés sigue siendo Harry Kane. El delantero del Bayern Munich no solo es el goleador del equipo: también es el futbolista alrededor del cual gira todo el sistema ofensivo. Kane retrocede, arma juego, lanza diagonales y se convierte permanentemente en el eje de las jugadas.

Pero Inglaterra sabe que necesitará algo más que goles para terminar con seis décadas de espera. El gran desafío de Tuchel será transformar el enorme talento individual en una estructura competitiva capaz de soportar la presión de una camiseta históricamente pesada.

Porque Inglaterra llega al Mundial 2026 con una mezcla explosiva: figuras, ilusión, presión popular y una obsesión que atraviesa generaciones enteras. Sesenta años después de Wembley, los Tres Leones vuelven a creer que es posible.

La historia de Inglaterra en los Mundiales

1930 (Uruguay): No participó

1934 (Italia): No participó

1938 (Francia): No participó

1950 (Brasil): Fase de Grupos (8°).

1954 (Suiza): Cuartos de final (7º).

1958 (Suecia): Fase de Grupos (11°).

1962 (Chile): Cuartos de final (8°).

1966 (Inglaterra): Campeón.

1970 (México): Cuartos de final (8°).

1974 (Alemania): No se clasificó.

1978 (Argentina): No se clasificó

1982 (España): Segunda ronda (6°).

1986 (México): Cuartos de final (8°).

1990 (Italia): Cuarto.

1994 (Estados Unidos): No se clasificó.

1998 (Francia): Octavos de final (9°).

2002 (Corea y Japón): Cuartos de final (6º).

2006 (Alemania): Cuartos de final (7°).

2010 (Sudáfrica): Octavos de final (13º).

2014 (Brasil): Fase de Grupos (26º).

2018 (Rusia): Cuarto.

2022 (Qatar): Cuartos de final (6°).

El fixture de Inglaterra en el Mundial 2026