Enojado con Coudet: River le puso precio a Quintero y puede irse en días

El volante colombiano tendría apalabrada su salida de River para después del Mundial.

La derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura dejó expuestos varios problemas. Uno de ellos es que Juan Fernando Quintero se encuentra a nada de marcharse nuevamente de River, pero en esta oportunidad es producto de un supuesto enojo que existe hacia la figura de Eduardo Coduet. Lo que provocó que desde el club decidieran ponerle un precio a su ficha ante cualquier interesado.

Las alarmas se encendieron hace unos días cuando el agente del colombiano hizo una declaración que provocó una enorme sorpresa entre los hinchas. "Después de la Copa del Mundo veremos; los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Dónde él sea feliz, allí será", expresó Rodrigo Riep en charla con DSports Radio. Algo que no fue bien recibido a días de una final.

El paso del tiempo expone que Juanfer Fernando Quintero no se encontraría para nada contento con el rol que Eduardo Coudet le está entregando dentro del campo de juego. El punto de quiebre fue la final ante Belgrano, en donde ingresó a los 88 minutos. Primero se dijo que estaba lesionado, pero más tarde el cuerpo médico del club desmintió y aseguró que se encontraba en perfectas condiciones físicas para sumar los minutos que el entrenador decidiera.

Es por ello que desde River advirtieron que el volante dispone de una cláusula de rescisión de contrato por 3 millones de dólares. Al igual que las demás, se tiene que abonar en un solo pago, y mucho más al tratarse de un monto chico y libre de cualquier tipo de impuesto, que quedará a manos del club comprador. Hasta el momento, se tiene conocimiento de tres interesados.

Se considera que el Chicago Fire y Cincinnati de la MLS se encuentran tras los pasos de Juanfer Quintero. Sin embargo, el club que más fuerte está dentro de esta historia y que analiza realizar una oferta formal es el Portland Timbers. Uno que deberá ajustarse a la cláusula de rescisión, y pareciera que lo hará porque contrataría al jugador bajo la modalidad de “futbolista franquicia”.

Por otro lado, los comentarios señalan que Eduardo Coudet se encuentra interesado en mantener la presencia de Juan Fernando Quintero, porque considera que es una gran llave para destrabar los partidos en el segundo tiempo. Aunque esto no es algo que el colombiano considera que es ideal para su carrera, y entiende que debe tener más oportunidades en el once titular.

Todo en un contexto en el que el jugador se encuentra liberado de sus responsabilidades porque fue convocado por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial con la Selección de Colombia. Se marchará en las próximas horas de la Argentina con el fin de reunirse con sus compañeros y así ponerle un punto final a la primera parte de la temporada con River.