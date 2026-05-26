Calendario de ANSES para junio de 2026: el cronograma de pago con el aguinaldo incluido

Calendario de pagos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos correspondiente a junio 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El esquema tendrá una particularidad clave: incluirá el pago del medio aguinaldo junto con los haberes mensuales.

El cronograma fue organizado por terminación de DNI y dividido en distintos grupos de pago, con el objetivo de ordenar las acreditaciones bancarias y garantizar la disponibilidad de fondos para todos los beneficiarios del sistema previsional. Además del aguinaldo, los haberes llegarán con el aumento por movilidad previsto para junio, que impactará tanto sobre jubilaciones mínimas como sobre las prestaciones más altas del SIPA.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en junio

El primer tramo del calendario corresponde a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que comenzarán a cobrar desde el lunes 8 de junio.

Las fechas quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

En todos los casos, el pago incluirá el haber mensual y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Calendario de pagos jubilados

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

ANSES también confirmó el cronograma para jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes no superan el monto mínimo previsional.

En este grupo, los pagos comenzarán el 8 de junio y se extenderán hasta el 22 de junio:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

La liquidación incluirá:

el haber mensual actualizado,

el bono extraordinario para quienes cobran la mínima,

y el medio aguinaldo de junio.

Jubilados que superan el haber mínimo

El último segmento del cronograma corresponde a jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo. En esos casos, las acreditaciones se realizarán durante la última semana de junio:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

ANSES informó que los pagos también incluirán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Cuánto cobro mis haberes en junio

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado entre enero y junio de 2026. Como junio llegará con aumento por movilidad, el SAC se calculará sobre los haberes actualizados de ese mes. En cambio, el bono extraordinario no se incluye dentro de la base de cálculo del aguinaldo.

La disposición oficial fijó además el 10 de julio de 2026 como fecha límite de validez para las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y comprobantes emitidos durante esta campaña previsional.