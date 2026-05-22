ANSES pagará más de $650.000 en junio: quiénes pueden cobrarlo

La Libreta AUH permite cobrar el porcentaje retenido durante todo el año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio un grupo específico de beneficiarios podrá acceder a un ingreso total superior a los $650.000. El monto surge de la combinación de distintas prestaciones sociales y alcanzará a titulares de la AUH y asignaciones familiares que cumplan determinados requisitos durante el próximo mes.

La medida llega junto con la actualización de haberes y asignaciones sociales que se aplicará en junio tras conocerse el último dato de inflación difundido por el INDEC. Con el incremento del 2,6%, varias prestaciones tendrán nuevos valores y algunas familias podrán sumar extras importantes por única vez.

Qué beneficiarios de ANSES pueden cobrar más de $650.000

El monto más alto corresponde a quienes accedan a la Asignación por Adopción, una de las prestaciones de pago único que entrega ANSES. Desde junio 2026, este beneficio pasará de $492.366 a $505.070 para quienes hayan concretado legalmente una adopción.

A ese ingreso se suma la Asignación Universal por Hijo (AUH), que también tendrá actualización el próximo mes. En el caso de familias con un hijo, el valor mensual llegará a $115.968.

Sin embargo, existe un adicional que puede elevar aún más el total a cobrar. Se trata del 20% retenido por ANSES durante el año anterior y que se libera cuando la familia presenta correctamente la Libreta AUH. Con ese complemento, la asignación total asciende a $144.960.

De esta manera, quienes perciban la Asignación por Adopción, la AUH y además hayan presentado la Libreta AUH podrán alcanzar un ingreso conjunto de $650.030 durante junio.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

ANSES informó que este beneficio está destinado a distintos grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares y prestaciones sociales. Entre ellos aparecen trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. También pueden solicitarlo titulares del Fondo de Desempleo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, el organismo previsional incluye a titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con las condiciones exigidas para cada prestación.

Cómo hacer el trámite para cobrar la asignación

La gestión puede realizarse tanto de manera presencial como digital. En caso de elegir la atención en oficinas, primero hay que reunir toda la documentación requerida y luego solicitar un turno a través de ANSES.

El beneficio por adopción tendrá aumento tras el último dato inflacionario oficial.

Después, el beneficiario deberá presentarse en la sede asignada para completar la presentación y realizar el seguimiento del expediente hasta su aprobación. El organismo recordó que mantener los datos personales y familiares actualizados resulta clave para evitar demoras en la acreditación de los pagos.

Libreta AUH: por qué es importante presentarla

La Libreta AUH es uno de los documentos fundamentales para acceder al porcentaje retenido de la asignación. Allí se certifican controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores alcanzados por el beneficio. El trámite puede hacerse desde la plataforma Mi ANSES o mediante la aplicación oficial. Para completar la gestión, primero hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego, en la sección “Hijos”, se debe seleccionar “Libreta AUH”, verificar si falta información y descargar el formulario correspondiente. Una vez certificado por la escuela o centro de salud, el documento debe cargarse nuevamente en la plataforma. ANSES aclaró que también existe la posibilidad de presentar la libreta de forma presencial en oficinas habilitadas y sin necesidad de solicitar turno previo.