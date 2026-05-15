Vouchers educativos de ANSES en mayo 2026: cómo saber si soy beneficiario

Cuánto se cobra de voucher educativo

El Gobierno Nacional continúa con el programa de vouchers educativos durante mayo de 2026, una asistencia destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal. Tras el cierre de la inscripción, miles de personas ya pueden consultar si fueron aprobadas para cobrar el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que la inscripción para este año finalizó el pasado 30 de abril y que el estado de cada solicitud puede verificarse de manera online a través de la plataforma oficial de Vouchers Educativos.

El programa apunta a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas privadas que reciben al menos un 75% de subvención estatal.

Cómo saber si soy beneficiario del voucher educativo

Para consultar si la solicitud fue aprobada, los interesados deben ingresar a la plataforma de Vouchers Educativos utilizando el usuario y contraseña de Mi Argentina. Allí se puede hacer el seguimiento completo del trámite y verificar el resultado de la solicitud.

Desde el Gobierno aclararon que, en caso de rechazo, el sistema informará el motivo específico. Además, si la solicitud fue rechazada por cuestiones académicas, las familias pueden presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado, directamente desde la misma plataforma.

Voucher educativo ANSES

Cuáles son los requisitos para acceder

Según informó ANSES, el beneficio está destinado a personas que cumplan las siguientes condiciones:

Tener DNI argentino y residencia legal en el país de al menos dos años.

Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años escolarizados en instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal.

Tener actualizados los datos personales y familiares en Mi ANSES.

Contar con un medio de cobro registrado.

No superar un ingreso familiar equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Actualmente, el SMVM de mayo se ubica en $363.000, por lo que el tope de ingresos familiares permitido ronda los $2,5 millones mensuales.

Cómo fue la inscripción de vouchers educativos

La inscripción debía ser realizada por uno de los responsables parentales. Para iniciar el trámite, el adulto debía registrarse previamente en la aplicación Mi Argentina y luego completar la información requerida dentro de la plataforma oficial de Vouchers Educativos. El sistema solicita datos personales, información del grupo familiar y detalles de la institución educativa donde asiste el menor.

El Ministerio de Educación también confirmó nuevas fechas vinculadas al proceso de validación académica. La primera certificación académica por parte de las escuelas podrá realizarse hasta el 6 de mayo y constituye uno de los requisitos obligatorios para que las familias puedan cobrar la prestación.

Además, se habilitó un período de rectificación para solicitudes rechazadas que irá del 11 al 18 de mayo. En esos casos, las escuelas tendrán tiempo de realizar la certificación académica correspondiente entre el 11 y el 22 de mayo.

Voucher educativo: el monto a cobrar en mayi

Dónde consultar por problemas o reclamos

Ante dudas o inconvenientes con el trámite, el Gobierno habilitó distintos canales de atención para las familias. Las consultas pueden realizarse desde la pestaña “Consultas” dentro de la plataforma oficial, a través del correo electrónico consultavouchers@educacion.gob.ar o telefónicamente al 4129-1000, internos 6422 y 6421.

El programa de vouchers educativos fue implementado como una asistencia complementaria para familias de ingresos medios que envían a sus hijos a escuelas privadas con subvención estatal y buscan aliviar el impacto de las cuotas escolares en el presupuesto familiar.