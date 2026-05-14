Director de la CIA se reúne con altos cargos en La Habana: Gobierno cubano

Avión del gobierno estadounidense avistado en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

Por Dave ​Sherwood

LA HABANA, 14 mayo (Reuters) - Una delegación estadounidense encabezada ‌por el ‌director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en La Habana con su par del Ministerio del Interior de ​Cuba, informó ⁠el Gobierno cubano en ‌un comunicado publicado en ⁠el medio ⁠estatal CubaDebate.

"Se patentizó además el interés de ambas partes en desarrollar ⁠la cooperación bilateral entre los ​órganos de aplicación ‌y cumplimiento de ‌la ley, en función de ⁠la seguridad de ambas naciones, regional e internacional", se indica en ​el ‌comunicado.

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El Gobierno también dijo que había comunicado a la delegación estadounidense que Cuba no supone ⁠una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El comunicado se publicó después de que se viera a un avión del Gobierno estadounidense despegar ‌del aeropuerto internacional de La Habana el jueves por la tarde, según un testigo de Reuters.

El presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace varios días que los dos ‌adversarios ⁠históricos "iban a conversar".

Con información de Reuters