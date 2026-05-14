Director de la CIA se reúne con altos cargos en La Habana: Gobierno cubano

Por Dave Sherwood
LA HABANA, 14 mayo (Reuters) - Una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en La Habana con su par del Ministerio del Interior de Cuba, informó el Gobierno cubano en un comunicado publicado en el medio estatal CubaDebate.
"Se patentizó además el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional", se indica en el comunicado.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El Gobierno también dijo que había comunicado a la delegación estadounidense que Cuba no supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El comunicado se publicó después de que se viera a un avión del Gobierno estadounidense despegar del aeropuerto internacional de La Habana el jueves por la tarde, según un testigo de Reuters.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace varios días que los dos adversarios históricos "iban a conversar".
Con información de Reuters