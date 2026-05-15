Incorporan cáñamo a sus recetas, crean platos saludables y apuestan por la alimentación consciente.

Las semillas de cáñamo comenzaron a cobrar protagonismo en el último tiempo gracias a sus múltiples beneficios. Considerado un superalimento, el cáñamo está siendo incorporado en diferentes propuestas gastronómias, en este sentido, Le Pain Quotidien, una cadena internacional de panaderías y restaurantes, lo sumó a su menú en pos de una alimentación consciente para sus clientes.

La firma belga busca innovar con ingredientes que no solo aporten valor nutricional, sino que también tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Por eso, decidió incorporar el cáñamo a distintas preparaciones de su carta, desde batidos hasta bowls y huevos revueltos.

Le Pain Quotidien sumó el cáñamo a su menú.

Qué es el cáñamo y por qué se lo considera un superalimento

Aunque proviene de la misma especie que el cannabis, el cáñamo industrial no tiene efectos psicoactivos, ya que contiene menos de 0,3% de THC, el compuesto responsable de generar alteraciones. Por ese motivo, es considerado seguro, natural y apto para todas las edades.

En los últimos años, comenzó a ganar terreno en el mundo de la nutrición debido a su perfil alimenticio. Las semillas de cáñamo contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, por lo que son consideradas una proteína completa. Además, aportan hierro, potasio, magnesio y una importante cantidad de fibra.

Otro de sus puntos fuertes es su contenido de Omega 3 y Omega 6, grasas saludables asociadas al bienestar cardiovascular. A eso se suma un aspecto cada vez más valorado en la gastronomía: la sostenibilidad. El cultivo de cáñamo ayuda a regenerar el suelo y reduce la huella de carbono.

Cómo incorporó Le Pain Quotidien el cáñamo a su menú

Le Pain Quotidien renovó su menú con opciones saludables que incluyen semillas y proteína de cáñamo. Una de ellas es el “Blend proteico”, un batido de banana y proteína de cáñamo pensado para consumir luego de entrenar o como una opción energética.

También se sumó el “Blend verde omega”, un jugo detox elaborado con apio, ananá, kale y semillas de cáñamo. La propuesta apunta a combinar antioxidantes, frescura y grasas saludables en una sola bebida. Por otro lado, la cadena incorporó huevos revueltos con cáñamo y el “Bowl avocado green cáñamo”, una preparación con palta, huevos poché y semillas que aportan una textura crocante.

Por último, además de los platos disponibles en sus sucursales, Le Pain Quotidien ofrece productos pensados para usar en la cocina de casa. Entre ellos se encuentran Hemp Hearts (semillas), Hemp Seed Oil (aceite) y Hemp Protein (proteína en polvo).