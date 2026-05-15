Cuánto gana un mecánico en mayo 2026: el salario que cobra

Salarios: cuánto cobro en mayo

Los costos de reparación automotor continúan en alza y en mayo 2026 la llamada “hora taller” ya supera los $84.000 más IVA para trabajos de mecánica, electricidad y servicios generales, según los valores de referencia difundidos por la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (Faatra).

En un contexto de fuerte dispersión de precios y aumento de costos operativos, el valor funciona como un parámetro orientativo para estimar cuánto puede ganar un mecánico por cada hora de trabajo realizada en un taller formal.

De acuerdo con la Subcomisión de Carrocería y Pintura de Faatra, los valores sugeridos para el segundo trimestre del año son los siguientes:

Mecánica, electricidad y servicios generales: $84.000 + IVA por hora taller.

$84.000 + IVA por hora taller. Hora de pintura: $84.000 + IVA.

$84.000 + IVA. Día de chapa (equivalente a cuatro horas de trabajo): $336.000 + IVA.

$336.000 + IVA. Paño de pintura (seis horas de trabajo con insumos incluidos): $504.000 + IVA.

Aunque no se trata de tarifas obligatorias, estos montos sirven como referencia dentro del sector para presupuestar reparaciones, servicios de mantenimiento y arreglos tras choques o desperfectos mecánicos.

Salarios de los mecánicos en mayo

Cuánto puede ganar un mecánico en Argentina

En la práctica, el ingreso de un mecánico depende de múltiples factores: cantidad de trabajos realizados, especialización, ubicación del taller, nivel de formalidad y volumen de clientes. Por ejemplo, un mecánico que facture varias horas de trabajo por día bajo estos valores de referencia puede superar ampliamente los $2 millones mensuales de facturación bruta, especialmente en talleres con alta demanda o especializados en electrónica, diagnóstico computarizado o vehículos importados.

Sin embargo, desde el sector aclaran que la “hora taller” no representa directamente el salario de bolsillo del trabajador, ya que incluye costos de estructura, alquiler, herramientas, impuestos, insumos y personal. Además, una parte importante de la actividad continúa funcionando de manera independiente o informal, lo que genera diferencias significativas entre talleres incluso para trabajos similares.

Cómo se calculan los trabajos

Aunque el concepto de “hora taller” es el más difundido, la mayoría de los talleres no cobra estrictamente por tiempo reloj. En general, los presupuestos se elaboran según tareas estandarizadas y complejidad técnica de la reparación. En mecánica general, el precio final suele depender más del tipo de intervención que del tiempo exacto invertido. En chapa y pintura esta lógica es todavía más marcada. Allí se utilizan referencias como “día de chapa” o “paño de pintura”, que permiten calcular reparaciones completas sin depender exclusivamente del conteo horario.

Por eso, dos trabajos que llevan una cantidad similar de horas pueden tener valores muy distintos según la precisión requerida, los materiales utilizados o el nivel de especialización necesario.

Salarios mecánicos en mayo

La heterogeneidad del sector explica la amplia dispersión de precios que existe actualmente en el mercado automotor. La ubicación geográfica es uno de los factores principales: no cuesta lo mismo mantener un taller en la Ciudad de Buenos Aires que en el interior del país. También influyen el equipamiento tecnológico, la capacitación del personal, la disponibilidad de repuestos y el nivel de formalidad del negocio. A esto se suma un elemento clave para muchos clientes: la confianza.

En numerosos casos, los usuarios priorizan la trayectoria del mecánico o las recomendaciones personales antes que el precio más bajo, especialmente en reparaciones complejas o trabajos de carrocería y pintura.

El incremento de la hora taller se suma al aumento generalizado de los costos vinculados al automóvil durante 2026. Además de la mano de obra, también subieron los repuestos, los insumos importados, las pinturas, los seguros y los servicios vinculados al mantenimiento de los vehículos.