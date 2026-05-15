Malcorra increpó a Gustavo López en la puerta de Radio La Red

Ignacio Malcorra increpó a Gustavo López en la puerta de Radio La Red después de los dichos del periodista por la derrota de Independiente ante Rosario Central que significó la eliminación del "Rojo" del Torneo Apertura en el Gigante de Arroyito. El conductor opinó sobre el rendimiento del exjugador del "Canalla" y este último no dudó en mostrar su bronca.

"No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa", lanzó el atacante y un integrante del programa se vio obligado a separarlos. En cuanto a los dichos de López acerca suyo, causaron polémica porque esbozó: "Malcorra faltó que festeje con Central. Lo vi en los videos saludándose con sus ex compañeros, no en la cancha" y además cuestionó una acción de juego en la que desperdició un mano a mano.

Noticia en desarrollo....