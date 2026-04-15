Cuánto gana un mecánico en abril 2026: el salario que cobra

Aumento para los mecánicos en abril

El trabajo en talleres mecánicos continúa siendo una de las actividades más demandadas en el rubro automotor, aunque con una fuerte dispersión en los ingresos. En abril de 2026, el salario de un mecánico no tiene un valor único, ya que depende del tipo de taller, la especialización y la modalidad de trabajo, en un sector donde conviven esquemas formales e independientes.

A diferencia de otros rubros con escalas salariales definidas, en mecánica automotriz el ingreso suele estar vinculado a la denominada “hora taller”, un valor de referencia que orienta los presupuestos, pero que no siempre se traduce directamente en un salario fijo.

Cuánto cobra un mecánico por hora en abril 2026

Según los valores orientativos difundidos por la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines, la hora de trabajo en el sector se ubica en:

Mecánica, electricidad y servicios generales: $77.000 + IVA por hora

$77.000 + IVA por hora Pintura: $77.000 + IVA por hora

En tanto, para trabajos más complejos se utilizan otras referencias:

Día de chapa (4 horas): $308.000 + IVA

$308.000 + IVA Paño de pintura (6 horas con insumos): $462.000 + IVA

Estos valores funcionan como guía dentro del sector, pero no son obligatorios, por lo que pueden variar según el taller.

Salarios con aumento en abril

Cuánto gana un mecánico por mes

El ingreso mensual de un mecánico depende de la cantidad de trabajos realizados, el tipo de tareas y la estructura del taller. En términos generales, quienes trabajan de manera independiente o a comisión pueden tener ingresos variables, mientras que los empleados en talleres suelen percibir un sueldo fijo más adicionales.

Dado el valor de la hora taller, los ingresos pueden ser elevados en términos brutos, pero no reflejan directamente la ganancia del trabajador, ya que deben descontarse:

Costos de insumos y repuestos.

Alquiler o mantenimiento del taller.

Impuestos.

Herramientas y equipamiento.

Por eso, la rentabilidad real varía significativamente entre talleres y profesionales.

Cuánto cobran los mecánicos en abril

Aunque el concepto de “hora taller” es el más difundido, en la práctica los presupuestos suelen basarse en tareas específicas más que en el tiempo exacto de trabajo. En mecánica general, el precio depende de la complejidad de la intervención. En chapa y pintura, se utilizan equivalencias como “día de chapa” o “paño de pintura”, lo que permite estandarizar costos sin depender exclusivamente de las horas trabajadas.

Un mercado con alta dispersión de ingresos

El sector presenta una fuerte heterogeneidad. Un mismo trabajo puede tener precios muy distintos según factores como:

Ubicación del taller.

Nivel de equipamiento.

Especialización del mecánico.

Grado de formalidad del negocio.

A esto se suma un elemento clave: la confianza del cliente, que muchas veces pesa tanto como el precio a la hora de elegir un servicio. Este mes, el ingreso de un mecánico sigue atado a esta lógica flexible, donde la “hora taller” funciona como referencia, pero el salario final depende de múltiples variables dentro de un mercado amplio y poco homogéneo.