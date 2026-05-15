Chau ojeras: la mascarilla coreana viral que se prepara con solo 3 ingredientes.

Hay una mascarilla coreana que se volvió viral en las redes sociales ya que ayuda a disminuir las ojeras, ya sea que las tengas pigmentadas o inflamadas. Lo mejor de todo es que se prepara con ingredientes naturales que todos tienen en casa o que son muy fáciles de conseguir.

Esta mascarilla se prepara a base de café, miel y agua tibia. "Después de la segunda aplicación puedes empezar a ver resultados. Ayuda con la pigmentación y a eliminar la hinchazón de las ojeras", asegura Nathie, creadora de contenido beauty.

Mascarilla coreana viral para eliminar las ojeras

Ingredientes

1 cucharada de café

1 cucharadita de miel

Un poquito de agua tibia (cantidad necesaria)

Preparación

Mezclá todo muy bien. Aplicá sobre tus ojeras con la ayuda de un pincel o brocha. Dejá actuar entre 10 y 15 minutos y luego lavá. ¡Listo! Se aconseja que seas constante y realices esta mascarilla más de una vez a la semana para ver resultados.

Por qué esta mascarilla ayuda a reducir las ojeras

El secreto de esta mascarilla está en la combinación de ingredientes con propiedades específicas para la piel del contorno de ojos, una de las zonas más delicadas del rostro. De hecho, muchos productos comerciales para las ojeras están hechos a base de café.

El café es rico en cafeína, un activo conocido por su efecto vasoconstrictor, lo que significa que ayuda a estimular la circulación sanguínea y a desinflamar la zona. Por eso es especialmente útil para las ojeras hinchadas o bolsas, ya que contribuye a reducir la retención de líquidos y a mejorar el aspecto cansado.

La miel actúa como un potente hidratante natural. Gracias a sus propiedades humectantes y antioxidantes, ayuda a nutrir la piel, suavizarla y mejorar su apariencia general. Esto es clave en el contorno de ojos, donde la deshidratación puede acentuar las ojeras y las líneas finas.

Por último, el agua tibia permite integrar mejor los ingredientes y facilita su aplicación, además de ayudar a que la piel absorba más fácilmente los beneficios de la mezcla. En conjunto, estos tres ingredientes mejoran la textura y luminosidad de la piel, dos factores clave para las ojeras.