El Gobierno abrió la inscripción a Vouchers Educativos 2026: requisitos y cómo anotarse

Los Vouchers Educativos se definen como una prestación temporal, personal e intransferible.

El Gobierno, a través de la secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el inicio de la convocatoria para el año 2026 del programa de asistencia Vouchers Educativos. Esta medida, reglamentada mediante la Resolución 205/2026, busca proporcionar un “alivio económico” frente al costo de la escolaridad privada a las familias que se encuentren en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica.

Los Vouchers Educativos se definen como una prestación temporal, personal e intransferible a favor de los grupos familiares que cumplan con los requisitos. El programa no es un financiamiento a las instituciones, sino una asistencia directa a los responsables parentales, tutores o guardas de estudiantes que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada. Con esta medida, se busca brindar un apoyo transitorio a los hogares de menores recursos para garantizar la continuidad pedagógica en los niveles inicial, primario y secundario.

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Vouchers Educativos: cuáles son los requisitos de acceso para las familias

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos estrictos detallados en el reglamento:

Ingresos familiares : la suma del ingreso del grupo familiar no debe superar los siete (7) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación. La evaluación de estos ingresos es continua y mensual, realizada por la ANSES.

: la suma del ingreso del grupo familiar no debe superar los siete (7) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación. La evaluación de estos ingresos es continua y mensual, realizada por la ANSES. Edad de los estudiantes : los alumnos deben tener hasta 18 años inclusive al cierre de la convocatoria.

: los alumnos deben tener hasta 18 años inclusive al cierre de la convocatoria. Nacionalidad y residencia : los titulares deben ser argentinos (nativos o naturalizados) o extranjeros con un mínimo de dos años de residencia legal en el país, contando obligatoriamente con DNI.

: los titulares deben ser argentinos (nativos o naturalizados) o extranjeros con un mínimo de dos años de residencia legal en el país, contando obligatoriamente con DNI. Institución educativa: el estudiante debe asistir a una escuela que cuente con, al menos, un 75% de aporte estatal y mantener la condición de alumno regular.

Proceso de inscripción y validación

La inscripción es estrictamente digital y debe realizarse antes del 30 de abril de 2026. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial (https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/) utilizando su usuario de Mi Argentina. Durante el proceso, es obligatorio completar una encuesta y proporcionar una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) para el depósito del dinero.

Una vez finalizada la inscripción, se inicia un proceso de evaluación que consta de tres componentes: la validación de la regularidad del alumno por parte de la escuela, la evaluación socioeconómica de la ANSES y el control de la regularidad en el pago de las cuotas escolares.

Causales de suspensión y cese de los Vouchers Educativos

Es fundamental destacar que la asistencia está sujeta al cumplimiento de las obligaciones arancelarias con la institución. Según el reglamento, si una familia adeuda dos cuotas, el beneficio se suspende; si la deuda alcanza las tres cuotas impagas, el voucher es cancelado definitivamente. Otras causales de cese incluyen la pérdida de la regularidad escolar, el fallecimiento del estudiante o la renuncia voluntaria del titular.

El pago de la prestación será mensual y se extenderá, para quienes cumplan todos los requisitos y validaciones, hasta el mes de diciembre inclusive. Los resultados de la postulación serán publicados directamente en la plataforma del programa, donde los solicitantes podrán realizar el seguimiento de su trámite