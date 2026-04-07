Vouchers educativos de ANSES: cómo saber si lo cobro y cómo anotarse en abril 2026

Cómo cobrar voucher educativo: requisitos

El programa de vouchers educativos continúa vigente en abril y se consolida como una de las principales herramientas de asistencia para familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con aporte estatal. En un contexto de presión sobre los ingresos, el beneficio apunta a aliviar el costo de las cuotas y garantizar la continuidad educativa.

La iniciativa está destinada a hogares con estudiantes de hasta 18 años que concurren a escuelas privadas con al menos un 75% de subsidio estatal, abarcando los niveles inicial, primario y secundario.

Cómo saber si te corresponde el voucher educativo

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos definidos por la ANSES:

Tener hijos de hasta 18 años escolarizados.

Que asistan a instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal.

Que el grupo familiar tenga ingresos menores a siete salarios mínimos.

Contar con DNI y acreditar al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

El voucher se otorga por cada hijo en edad escolar y es compatible con otras prestaciones, lo que amplía su alcance entre los hogares que necesitan asistencia para afrontar los gastos educativos.

Cuándo se cobra de voucher educativo

Cómo anotarse paso a paso a los vouchers educativos

El trámite de inscripción se realiza de manera online y debe ser gestionado por uno de los responsables del estudiante. El proceso incluye los siguientes pasos:

Crear o ingresar con usuario en la app Mi Argentina Acceder a la plataforma oficial de vouchers educativos Completar los datos personales y del grupo familiar Cargar la información del alumno Confirmar la solicitud y finalizar la inscripción

Una vez enviado el formulario, el estado del trámite puede consultarse desde la misma plataforma.

Cómo consultar si cobrás el beneficio

Para verificar si la solicitud fue aprobada, es necesario:

Ingresar con usuario y contraseña en el sistema.

Dirigirse a la sección de solicitudes.

Revisar el estado del trámite.

En caso de rechazo, el sistema detalla el motivo y habilita la posibilidad de realizar un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Cuánto se cobra de voucher educativo en abril

Vouchers educativos: qué tener en cuenta para no perder el beneficio

Existen una serie de condiciones que pueden derivar en la suspensión o cancelación del voucher:

Si el CUIL del estudiante ya fue utilizado en otra solicitud, el trámite será rechazado.

El alumno debe tener condición de regular en la institución educativa.

Con dos cuotas impagas, el beneficio se suspende.

Con tres cuotas impagas, se cancela de forma definitiva.

Desde el Gobierno recuerdan que la inscripción es gratuita y no requiere intermediarios. Además, advierten que el programa no solicita datos personales por teléfono ni redes sociales, por lo que recomiendan evitar posibles estafas.

En abril, el voucher educativo se mantiene como un complemento clave para muchas familias, en un escenario donde los costos escolares siguen en aumento y obligan a buscar alternativas para sostener la escolaridad.