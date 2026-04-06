Vouchers educativos de abril 2026: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes

Voucher educativos en abril

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva edición del programa de vouchers educativos, una asistencia económica destinada a familias con hijos en escuelas privadas con alto nivel de subvención estatal. El beneficio se extenderá hasta diciembre y apunta a sostener la continuidad escolar en un contexto de presión sobre los ingresos.

La iniciativa alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que asisten a instituciones de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. El pago se realiza por cada hijo en edad escolar y es compatible con otras prestaciones sociales.

Cómo cobrar el voucher educativo

Voucher educativo: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos para cobrar

Para solicitar el beneficio, las familias deben cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, contar con DNI y acreditar al menos dos años de residencia legal en la Argentina. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

También es requisito tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES, así como informar un medio de cobro válido. La inscripción se realiza de forma online, a través de la plataforma oficial del programa, utilizando la cuenta de Mi Argentina de uno de los responsables parentales.

Quedan excluidas aquellas familias cuyos ingresos superen el tope establecido o que no tengan regularizada su información en ANSES. Tampoco podrán acceder quienes no cumplan con los requisitos de residencia o no completen correctamente el proceso de inscripción.

A su vez, el programa exige que los estudiantes mantengan la condición de alumno regular, que es verificada mensualmente por la institución educativa. En caso de adeudar dos cuotas escolares, el beneficio se suspende hasta regularizar la situación. Si la deuda alcanza tres cuotas, el voucher se cancela de manera definitiva.

Voucher educativo que paga ANSES

Voucher educativos: cómo saber si sos beneficiario y qué hacer si rechazan la solicitud

El estado de la solicitud puede consultarse ingresando a la plataforma de Vouchers Educativos con usuario y contraseña de Mi Argentina. Allí se informa si el trámite fue aprobado o rechazado.

En caso de rechazo, se detallará el motivo. Si la negativa responde a una cuestión académica, se podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores, adjuntando la documentación correspondiente desde la misma plataforma.

Desde el Gobierno recuerdan que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios, y advierten que no se solicitan datos personales por teléfono ni redes sociales, para evitar posibles estafas.