Vouchers educativos de noviembre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes

En noviembre, solo podrán acceder a los vouchers educativos los estudiantes y familias que hayan cumplido todos los requisitos exigidos por el programa y cuenten con la aprobación previa del Estado. El beneficio cubre hasta el 50% de la cuota mensual en escuelas privadas con aporte estatal, con montos que varían según la provincia y el nivel educativo.
Requisitos para cobrar los vouchers educativos en noviembre 2025
Para recibir el pago este mes, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
-
Edad: estudiantes de hasta 18 años.
-
Tipo de institución: estar inscripto en una escuela privada con al menos 75% de subsidio estatal.
-
Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos.
-
Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la solicitud.
-
Responsable adulto: la persona a cargo debe estar registrada en Mi Argentina.
Cómo verificar si cobrás el voucher este mes
Hay dos formas de confirmar si el beneficio fue asignado en noviembre:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave, y revisar la sección “Mis cobros”.
-
Acceder a Mi Argentina y consultar el estado de la solicitud.
Cuánto se paga por los vouchers educativos en noviembre 2025
El monto cubre hasta el 50% del valor de la cuota en escuelas privadas con subsidio estatal. Algunos ejemplos para la provincia de Buenos Aires:
-
Colegios con 80% de subvención:
-
Secundario: hasta el 50% de $51.960
-
Primario: hasta el 50% de $45.890
-
-
Colegios con 100% de subvención:
-
Secundario: hasta el 50% de $27.430
-
Primario: hasta el 50% de $24.880
-
Quiénes no pueden acceder a los vouchers educativos en noviembre
Este mes quedarán excluidos del programa quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:
-
Fallecimiento del estudiante beneficiario.
-
Renuncia del adulto responsable.
-
Cambios en las condiciones iniciales que permitieron la aprobación.
-
El estudiante deja de ser alumno regular.
-
Incumplimiento de las normas o entrega de documentación falsa.
-
Ingresos familiares superiores a 7 salarios mínimos, equivalentes a $2.224.600 en noviembre.
¿Qué son los vouchers educativos?
Los vouchers educativos son un subsidio directo a las familias, no a las escuelas. Su objetivo es aliviar el costo de las cuotas escolares en colegios privados con al menos un 75% de financiamiento estatal, donde las matrículas suelen ser más accesibles pero igualmente representan un esfuerzo para los hogares de ingresos medios y bajos.
El beneficio es temporal y está destinado a acompañar el ciclo lectivo vigente. Su implementación corre por cuenta de la Secretaría de Educación de la Nación, que centraliza la gestión y el control del programa a través de una plataforma digital oficial.