Vouchers educativos de noviembre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes

Cuánto se cobra de Voucher educativo

En noviembre, solo podrán acceder a los vouchers educativos los estudiantes y familias que hayan cumplido todos los requisitos exigidos por el programa y cuenten con la aprobación previa del Estado. El beneficio cubre hasta el 50% de la cuota mensual en escuelas privadas con aporte estatal, con montos que varían según la provincia y el nivel educativo.

Requisitos para cobrar los vouchers educativos en noviembre 2025

Para recibir el pago este mes, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: estudiantes de hasta 18 años.

Tipo de institución: estar inscripto en una escuela privada con al menos 75% de subsidio estatal .

Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos .

Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la solicitud.

Responsable adulto: la persona a cargo debe estar registrada en Mi Argentina.

Cómo verificar si cobrás el voucher este mes

Hay dos formas de confirmar si el beneficio fue asignado en noviembre:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave, y revisar la sección “Mis cobros”. Acceder a Mi Argentina y consultar el estado de la solicitud.

Vouchers educativos cómo acceder

Cuánto se paga por los vouchers educativos en noviembre 2025

El monto cubre hasta el 50% del valor de la cuota en escuelas privadas con subsidio estatal. Algunos ejemplos para la provincia de Buenos Aires:

Colegios con 80% de subvención: Secundario: hasta el 50% de $51.960 Primario: hasta el 50% de $45.890

Colegios con 100% de subvención: Secundario: hasta el 50% de $27.430 Primario: hasta el 50% de $24.880



Cuánto se cobra de voucher educativo

Quiénes no pueden acceder a los vouchers educativos en noviembre

Este mes quedarán excluidos del programa quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Fallecimiento del estudiante beneficiario.

Renuncia del adulto responsable.

Cambios en las condiciones iniciales que permitieron la aprobación.

El estudiante deja de ser alumno regular.

Incumplimiento de las normas o entrega de documentación falsa.

Ingresos familiares superiores a 7 salarios mínimos, equivalentes a $2.224.600 en noviembre.

¿Qué son los vouchers educativos?

Los vouchers educativos son un subsidio directo a las familias, no a las escuelas. Su objetivo es aliviar el costo de las cuotas escolares en colegios privados con al menos un 75% de financiamiento estatal, donde las matrículas suelen ser más accesibles pero igualmente representan un esfuerzo para los hogares de ingresos medios y bajos.

El beneficio es temporal y está destinado a acompañar el ciclo lectivo vigente. Su implementación corre por cuenta de la Secretaría de Educación de la Nación, que centraliza la gestión y el control del programa a través de una plataforma digital oficial.