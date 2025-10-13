Vouchers educativos: qué son, quiénes lo reciben y cómo se cobra

Cómo cobrar un voucher educativo

El Gobierno Nacional puso en marcha el programa Vouchers Educativos en 2024, una asistencia económica temporal destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal. La medida busca garantizar la continuidad educativa de miles de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que, por la situación económica, podrían ver comprometida la posibilidad de seguir cursando en sus instituciones actuales.

¿Qué son los vouchers educativos?

Los vouchers educativos son un subsidio directo a las familias, no a las escuelas. Su objetivo es aliviar el costo de las cuotas escolares en colegios privados con al menos un 75% de financiamiento estatal, donde las matrículas suelen ser más accesibles pero igualmente representan un esfuerzo para los hogares de ingresos medios y bajos.

El beneficio es temporal y está destinado a acompañar el ciclo lectivo vigente. Su implementación corre por cuenta de la Secretaría de Educación de la Nación, que centraliza la gestión y el control del programa a través de una plataforma digital oficial.

Cómo inscribirse a los vouchers educativos

Vouchers educativos: quiénes pueden acceder

Podrán inscribirse las personas responsables parentales de estudiantes de hasta 18 años, siempre que los hijos asistan regularmente a una escuela privada alcanzada por el programa y se cumplan los requisitos socioeconómicos.

Entre las condiciones generales, los adultos responsables deben:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal en el país de al menos dos años.

Contar con DNI válido .

Tener un ingreso familiar inferior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Completar la encuesta socioeconómica obligatoria en la plataforma de inscripción.

El beneficio abarca únicamente a escuelas de gestión privada con aporte estatal igual o superior al 75%, tanto de nivel inicial como primario y secundario. La condición de regularidad escolar se verifica mensualmente: cada institución informa a la Secretaría de Educación si el alumno continúa cursando normalmente.

Cómo inscribirse a un voucher educativo

Cómo se puede inscribir al voucher educativo

La inscripción se realiza a través del sitio oficial: https://voucherseducativos.educacion.gob.ar

El trámite se completa con el CUIL del adulto responsable y requiere tener usuario en la plataforma Mi Argentina. Solo uno de los responsables parentales puede inscribir a cada estudiante; si el CUIL del menor ya fue utilizado, el sistema rechaza nuevas solicitudes. Los datos pueden modificarse antes de finalizar la inscripción, pero no una vez enviada.

El beneficio se suspende si existen dos cuotas escolares impagas, y se cancela definitivamente cuando se acumulan tres meses de deuda. Si la familia regulariza el pago, puede volver a cobrar los montos adeudados en forma retroactiva. Asimismo, el programa cesa automáticamente si el estudiante fallece o deja de ser alumno regular.