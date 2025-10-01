Vouchers educativos de octubre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes

Quiénes cobran voucher en octubre.

El programa de Vouchers Educativos continúa vigente en octubre como ayuda económica para las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con subsidio estatal. El beneficio, que cubre hasta el 50% del valor de la cuota escolar con un tope determinado según región y nivel educativo, se abona únicamente a quienes cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa.

Quiénes cobran voucher educativos.

Vouchers educativos: requisitos para acceder en octubre

Para cobrar los vouchers educativos este mes, es necesario:

Que el estudiante tenga hasta 18 años .

Que asista a una escuela privada con al menos 75% de aporte estatal .

Que el grupo familiar no supere los 7 salarios mínimos de ingreso total.

Que el alumno sea regular al momento de la inscripción.

Que el adulto responsable esté registrado en la app Mi Argentina.

Vouchers educativos en octubre.

Vouchers educativos: cómo confirmar si cobrás en octubre

Existen dos maneras de verificar la acreditación del beneficio:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social, dentro de la sección “Mis Cobros”. Acceder a Mi Argentina y seleccionar la opción “Estado de tu solicitud”.

Vouchers educativos: quiénes no pueden cobrar los vouchers en octubre

Hay situaciones que impiden acceder o que generan la pérdida del beneficio:

Fallecimiento del estudiante.

Renuncia voluntaria del adulto responsable.

Cambios en las condiciones iniciales que dieron lugar a la aprobación.

Dejar de ser alumno regular en la institución educativa.

Incumplimiento de las normas del programa.

Datos falsos o incompletos al momento de la inscripción.

Que los ingresos familiares superen el tope de 7 salarios mínimos.

El beneficio cubre hasta la mitad de la cuota escolar en instituciones privadas con subvención estatal. El tope depende del nivel educativo y del porcentaje de aporte estatal que recibe la escuela.

Vouchers educativos: reclamos en redes por la falta de pago

En redes sociales como X y Facebook, numerosas familias manifestaron su malestar por no haber recibido todavía el voucher educativo correspondiente a septiembre. Las quejas se multiplicaron en las últimas horas y apuntan a demoras en la acreditación del beneficio, parte del programa implementado por la Secretaría de Educación de la Nación.

A quiénes está dirigido el programa

Los Vouchers Educativos están destinados a familias con ingresos inferiores a 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles —equivalentes a $2.077.824 en marzo de 2025— cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos 75% de subsidio estatal. El aporte consiste en un monto mensual por cada estudiante de nivel inicial, primario o secundario.

En 2024, el plan alcanzó a 833.211 alumnos, con un promedio de $10.648 mensuales, concentrados principalmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Durante 2025, la inscripción estuvo abierta entre el 21 de abril y el 16 de mayo, con 620.331 solicitudes, una cifra menor respecto del año anterior. Los resultados de cada postulación pueden consultarse a través de la plataforma oficial con usuario y contraseña de Mi Argentina.

En caso de rechazos, el procedimiento varía: