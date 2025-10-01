Vouchers educativos de octubre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes

El programa de Vouchers Educativos continúa vigente en octubre como ayuda económica para las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con subsidio estatal. El beneficio, que cubre hasta el 50% del valor de la cuota escolar con un tope determinado según región y nivel educativo, se abona únicamente a quienes cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa.
Vouchers educativos: requisitos para acceder en octubre
Para cobrar los vouchers educativos este mes, es necesario:
-
Que el estudiante tenga hasta 18 años.
-
Que asista a una escuela privada con al menos 75% de aporte estatal.
-
Que el grupo familiar no supere los 7 salarios mínimos de ingreso total.
-
Que el alumno sea regular al momento de la inscripción.
-
Que el adulto responsable esté registrado en la app Mi Argentina.
Vouchers educativos: cómo confirmar si cobrás en octubre
Existen dos maneras de verificar la acreditación del beneficio:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social, dentro de la sección “Mis Cobros”.
-
Acceder a Mi Argentina y seleccionar la opción “Estado de tu solicitud”.
Vouchers educativos: quiénes no pueden cobrar los vouchers en octubre
Hay situaciones que impiden acceder o que generan la pérdida del beneficio:
-
Fallecimiento del estudiante.
-
Renuncia voluntaria del adulto responsable.
-
Cambios en las condiciones iniciales que dieron lugar a la aprobación.
-
Dejar de ser alumno regular en la institución educativa.
-
Incumplimiento de las normas del programa.
-
Datos falsos o incompletos al momento de la inscripción.
-
Que los ingresos familiares superen el tope de 7 salarios mínimos.
El beneficio cubre hasta la mitad de la cuota escolar en instituciones privadas con subvención estatal. El tope depende del nivel educativo y del porcentaje de aporte estatal que recibe la escuela.
Vouchers educativos: reclamos en redes por la falta de pago
En redes sociales como X y Facebook, numerosas familias manifestaron su malestar por no haber recibido todavía el voucher educativo correspondiente a septiembre. Las quejas se multiplicaron en las últimas horas y apuntan a demoras en la acreditación del beneficio, parte del programa implementado por la Secretaría de Educación de la Nación.
A quiénes está dirigido el programa
Los Vouchers Educativos están destinados a familias con ingresos inferiores a 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles —equivalentes a $2.077.824 en marzo de 2025— cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos 75% de subsidio estatal. El aporte consiste en un monto mensual por cada estudiante de nivel inicial, primario o secundario.
En 2024, el plan alcanzó a 833.211 alumnos, con un promedio de $10.648 mensuales, concentrados principalmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Durante 2025, la inscripción estuvo abierta entre el 21 de abril y el 16 de mayo, con 620.331 solicitudes, una cifra menor respecto del año anterior. Los resultados de cada postulación pueden consultarse a través de la plataforma oficial con usuario y contraseña de Mi Argentina.
En caso de rechazos, el procedimiento varía:
-
Motivos académicos: permiten presentar un reclamo en línea.
-
Motivos socioeconómicos: no admiten revisión.