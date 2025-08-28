Vouchers educativos de septiembre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes

Cuánto se cobra de Voucher educativo en septiembre.

El programa de Vouchers Educativos continúa vigente en septiembre como apoyo económico para las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con subsidio estatal. Para recibir el beneficio este mes, es indispensable haber realizado la inscripción dentro de los plazos establecidos, contar con la aprobación del Estado y cumplir con las condiciones exigidas por la normativa.

Cuánto se cobra de Voucher educativo en septiembre.

Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos

Según lo informado oficialmente, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes criterios:

Edad del estudiante : hasta 18 años cumplidos.

Tipo de establecimiento : asistir a una institución privada con al menos el 75% de aporte estatal.

Ingresos familiares : no superar el equivalente a 7 salarios mínimos.

Condición escolar : el alumno debe figurar como regular al momento de la inscripción.

Adulto responsable: estar registrado en la aplicación Mi Argentina.

Cuánto cubren los Vouchers Educativos en septiembre

El beneficio alcanza hasta el 50% del valor de la cuota mensual en colegios privados con subvención estatal, con un tope que varía según el nivel educativo y la ubicación del establecimiento.

En la provincia de Buenos Aires, los valores de referencia son:

Colegios con 80% de aporte estatal : hasta el 50% de $51.960 en nivel secundario y de $45.890 en nivel primario.

Colegios con 100% de aporte estatal: hasta el 50% de $27.430 en nivel secundario y de $24.880 en nivel primario.

Cuánto cobra un voucher educativo.

Cómo saber si cobrás el beneficio este mes

Existen dos maneras de verificar si se cobrará el voucher en septiembre:

Desde Mi ANSES : ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Mis Cobros” se puede consultar si el beneficio fue asignado y la fecha de acreditación.

Desde la app Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña, en la opción “Estado de tu solicitud”.

Quiénes no pueden acceder a los Vouchers Educativos en septiembre

El beneficio puede ser denegado o suspendido por distintos motivos. Entre ellos:

Fallecimiento del estudiante beneficiario.

Renuncia voluntaria presentada por el adulto responsable.

Modificación de las condiciones iniciales que permitieron acceder al programa.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Incumplimiento de las normas establecidas en el plan.

Presentación de información falsa o incompleta al inscribirse.

Superar el tope de ingresos familiares equivalente a 7 salarios mínimos.

Los Vouchers Educativos siguen siendo una de las herramientas clave de asistencia en el ámbito escolar privado con subsidio estatal, pero el acceso depende estrictamente de que los estudiantes y sus familias mantengan las condiciones requeridas al momento de la inscripción y durante la vigencia del programa.