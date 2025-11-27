Alerta por lluvias y tormentas en Córdoba: el clima hoy jueves 27 de noviembre

La inestabilidad dominará el clima en Córdoba con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados

El clima para este jueves 27 de noviembre en la ciudad de Córdoba muestra condiciones marcadas por la inestabilidad, con datos que destacan probabilidades de lluvias, tormentas y variaciones en la humedad. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con temperaturas elevadas, mientras que el clima en Córdoba mantendrá características propias de esta etapa del año.

Condiciones generales del clima en Córdoba

La jornada del jueves se presenta con un marcado escenario de inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 35 grados, configurando un día caluroso desde las primeras horas. La humedad elevada y el viento suave del noreste a 5 km/h aportarán un ambiente pesado y propenso a la formación de núcleos tormentosos.

Este panorama coincide con el comportamiento habitual de la región durante el último tramo de la primavera, cuando los contrastes térmicos contribuyen al desarrollo de precipitaciones breves y de intensidad variable.

Pronóstico del tiempo: probabilidad de tormentas y lluvias

El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa un 90% de probabilidad de lluvias. Las tormentas y chaparrones aislados podrían desarrollarse especialmente durante la mañana, aunque no se descartan episodios de inestabilidad en otros momentos del día.

La presencia de nubosidad variable acompañará todo el período, generando momentos de cielo cubierto y breves aperturas. Esta combinación mantendrá la temperatura sin grandes variaciones, aunque el calor continuará siendo protagonista.

Detalles del clima hoy y su evolución durante el día

El clima en Córdoba tendrá como característica principal la sensación térmica elevada, producto de la humedad y la falta de circulación significativa del viento. A pesar de las tormentas previstas, no se espera un descenso destacado de temperatura, por lo que el ambiente continuará caluroso a lo largo de la tarde.

Hacia el final del día, las condiciones podrían mejorar levemente, aunque la inestabilidad persistirá de manera intermitente. La presencia de precipitaciones breves y localizadas sigue siendo una posibilidad, especialmente en sectores del área metropolitana.

El pronóstico del tiempo anticipa un 90 % de probabilidad de tormentas y lluvias durante distintos momentos del día

Panorama general para la región

Las condiciones de clima previstas para Córdoba reflejan un patrón típico de la temporada. La interacción entre aire cálido y humedad favorece la formación de tormentas aisladas que pueden surgir de manera repentina. Este tipo de fenómeno suele estar acompañado por ráfagas, actividad eléctrica y acumulación de agua en cortos períodos, aunque su intensidad es variable según la zona.

En localidades del interior provincial podrían registrarse situaciones similares, con temperaturas que superarán ampliamente los 30 grados y episodios de inestabilidad durante la primera mitad del día.

Qué se espera para los próximos días

Si bien la jornada del jueves presenta condiciones inestables, los días siguientes podrían mostrar un comportamiento similar, con escenarios de calor intenso y precipitaciones aisladas típicas del período preestival. Las temperaturas altas se mantendrán y la evolución del pronóstico del tiempo dependerá de la persistencia de las masas de aire cálido que dominan la región.

El jueves 27 de noviembre se perfila, así, como una jornada donde el clima en Córdoba estará marcado por el calor y la inestabilidad. Las tormentas previstas y el ambiente húmedo darán continuidad a un período de variaciones características de la transición hacia el verano.