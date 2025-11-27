ANSES: fecha de cobro jubilaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a jubilados y pensionados para diciembre de 2025. En el último mes del año, los adultos mayores recibirán un incremento derivado de la movilidad del 2,34%, que se suma a la acreditación de la segunda cuota del medio aguinaldo. Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que sigue complementando los haberes más bajos.

Cuándo se cobra la jubilación de diciembre 2025: la fecha según el DNI

El calendario de pagos del SIPA fue establecido mediante la Resolución 1091/2024, teniendo en cuenta el feriado nacional por el Día de la Virgen y con el propósito de que todos los adultos mayores cobren antes de la celebración de Navidad. De esta forma, las fechas de acreditación se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Martes 9 de diciembre : DNI terminados en 0

Miércoles 10 de diciembre : DNI terminados en 1

Jueves 11 de diciembre : DNI terminados en 2 y 3

Viernes 12 de diciembre : DNI terminados en 4 y 5

Lunes 15 de diciembre : DNI terminados en 6 y 7

Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Miércoles 17 de diciembre : DNI terminados en 0 y 1

Jueves 18 de diciembre : DNI terminados en 2 y 3

Viernes 19 de diciembre : DNI terminados en 4 y 5

Lunes 22 de diciembre : DNI terminados en 6 y 7

Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

ANSES: aumento a jubilados y pensionados en diciembre

El ajuste previsto para diciembre dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre. A partir de esa variación se aplicará la suba correspondiente a todos los beneficiarios, tanto quienes perciben el haber mínimo como quienes cobran montos superiores.

Cuánto se cobran las jubilaciones en diciembre.

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará un nuevo valor base, al que se sumarán el bono extraordinario y el proporcional del aguinaldo para completar el ingreso total de diciembre. En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, cobrarán su aumento correspondiente, la segunda cuota del SAC y el bono ajustado proporcionalmente hasta llegar al tope definido por Anses.

ANSES jubilaciones en diciembre.

Cómo consultar mi recibo ANSES

A partir del inicio del calendario de pagos, los jubilados y pensionados podrán acceder al detalle de su liquidación a través de Mi Anses, utilizando la Clave de la Seguridad Social. Desde el 9 de diciembre estará disponible el recibo mensual, que permitirá verificar el incremento aplicado, el monto del bono, la segunda cuota del aguinaldo y cualquier deducción correspondiente.

Este cierre de año marca la continuidad del esquema de movilidad mensual adoptado por Anses. Sin embargo, el congelamiento del bono extraordinario desde marzo limitó la mejora real de los ingresos, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima, cuyo aumento efectivo acumulado se ubicó por debajo de la inflación anual.