Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 27 de noviembre 2025

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, es una de las herramientas más efectivas para ganarle a la inflación del día a día. Con millones de usuarios activos, este programa combina tecnología y beneficios concretos que permiten a los bonaerenses ahorrar en consumos esenciales, desde alimentos hasta productos de farmacia.

En un contexto en el que la mayoría de la población no llega a fin de mes, hay activa una batería de descuentos que apuntan a potenciar el poder de compra de las familias en los últimos días de noviembre. La estrategia del Gobierno bonaerense busca sostener el consumo local y aliviar el gasto de los hogares, especialmente en rubros sensibles como salud, gastronomía y mercados populares.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para hoy jueves 27 de noviembre

Beneficios en farmacias y perfumerías

Durante este jueves 27 de noviembre, las farmacias y perfumerías adheridas ofrecerán un 10% de descuento sin tope de reintegro, exclusivo para quienes abonen de manera presencial con la billitera digital Cuenta DNI y dinero en cuenta.

El beneficio no aplica a pagos mediante QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El descuento se realiza de forma inmediata en línea de caja, ideal para aprovechar en productos de cuidado personal, higiene y medicamentos de primera necesidad.

Oportunidades de ahorro en supermercados y comercios del interior bonaerense

Además del beneficio en farmacias, continúa el 20% de ahorro los jueves, viernes y sábados en Chango Más, sin tope de descuento y con devolución instantánea en el momento del pago.

En paralelo, se mantiene el beneficio de tres cuotas sin interés todos los días en comercios de cercanía (no alimentos), para compras realizadas con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app.

Quienes busquen equipar el hogar también pueden aprovechar el 20% de descuento en Silvia Hogar, Tecno y Muebles, con la misma modalidad de devolución inmediata.

Otras promociones de Cuenta DNI para aprovechar todos los días

Ferias y mercados bonaerenses: hay un 40% de descuento todos los días (tope $6.000 semanal).

hay un 40% de descuento todos los días (tope $6.000 semanal). Universidades: hay 40% de ahorro todos los días en locales adheridos (tope $6.000 semanal).

hay 40% de ahorro todos los días en locales adheridos (tope $6.000 semanal). Comercios de cercanía (alimentos): ofrece un 20% todos los viernes (tope $4.000 por jornada).

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.