Descuento en carnicería de $6.000 con Cuenta DNI: qué día se puede comprar para tener el beneficio

Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI.

Cuenta DNI ofrece cada mes grandes beneficios y descuentos para los usuarios que disponen de esta billetera virtual impulsada por el Banco Provincia de Buenos Aires. Una gran posibilidad para conseguir ahorrar algunos pesos en un momento sensible para el bolsillo y que tiene como principal premisa incentivar el consumo, apuntado a algunos sectores importantes de la economía regional.

En ese sentido, el programa de beneficios combina reintegros y cuotas sin interés, lo que la convierte en una herramienta clave para paliar la inflación mensual y estirar el sueldo, con rebajas de hasta 40% en ferias, mercados y universidades. Una de sus áreas más disfrutadas y de mayor provecho para la gente son los descuentos en carnicerías, que se encontrará disponible en un día puntual de noviembre 2025.

Qué día se puede aprovechar el descuento en Cuenta DNI en noviembre 2025

El sábado 8 de noviembre será el único día de este mes en el calendario de los usuarios de Cuenta DNI para poder aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Se decidió que esta sea la única vez que estará disponible este beneficio en el anteúltimo mes del año.

Cuenta DNI renueva sus beneficios en noviembre 2025.

Todos los descuentos que hay disponibles con Cuenta DNI en noviembre 2025

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

