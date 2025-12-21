El certamen incrementó sus premios un 50% en relación con la última edición.

El próximo Mundial de selecciones es uno que será bastante especial porque se desarrollará en tres países, además de que cuenta con el agregador de que habrá 48 equipos participando por la gloria eterna. Una que también se encuentra motivada por lo financiero, debido a que la FIFA de Gianni Infantino anunció un incremento en el dinero a repartir para aquellos que sumen minutos en el certamen y para aquel que se consagre como el mejor de todo.

En la edición que se disputa en Qatar, la Argentina por haberle ganado a Francia se quedó con un cheque que le permitió a la AFA un ingreso de 42 millones de dólares. Un dinero que en muchos casos se encuentra distribuido antes de que se lo perciba. Por lo general, las federaciones deciden quedarse con una parte y que el resto sea repartido en partes iguales entre los jugadores, cuerpo técnicos, ayudantes y demás miembros de la delegación que estuvieron realizando una serie de tareas durante el campeonato.

Triondam que es el balón oficial del certamen, está Inspirada en el movimiento vibrante de la emblemática "ola",

Para el Mundial que se desarrollará entre Canadá, Estados Unidos y México, la FIFA tomó la decisión de darle 1.5 millones de dólares a cada Selección por haberse clasificado, mientras que el campeón del mundo se quedará con un abultado cheque de 50 millones de dólares. El que quede en el segundo escalón va a recibir 33 millones y el tercer puesto contará con 29 millones para gastarlos de la manera que mejor le parezca. Se estima que hubo un incremento del 50% en relación con el torneo anterior.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, República Checa y repechaje europeo 4.

Grupo B: Canadá, repechaje europeo 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje europeo 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje europeo 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueza Zelanda.

Grupo H: España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje internacional 1 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, repechaje internacional 2, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Todos los repechajes para el Mundial 2026

Repechaje intercontinental

De esta instancia, solo se van a clasificar dos equipos.

Bolivia (Conmebol) vs. Surinam (Concacaf) - El ganador enfrenta a Irak (AFC) por un lugar en el Mundial.

(Conmebol) (Concacaf) - El ganador enfrenta a Irak (AFC) por un lugar en el Mundial. Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (Concacaf) - El ganador enfrenta a Congo (CAF) por un lugar en el Mundial.

Repechaje UEFA - semifinales

De esta instancia, solo cuatro equipos tendrán la posibilidad de participar del certamen.

Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania.

Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

La particularidad del primer partido

La agenda del Mundial 2026 establece que comenzará el 11 de junio, con el partido que México disputará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, lugar donde la Argentina se consagró campeón en 1986. Este duelo sobresale no solo por ser el primero de que un nuevo certamen, sino que se trata de uno que ya se registró en el pasado. Porque el conjunto sudafricano abrió la edición del 2010 frente al seleccionado mexicano. El resumen de la jornada expone que no sacaron ventajas porque empataron 1-1. Se espera que en este nuevo cruce haya más de dos goles y que se pueda apreciar a un ganador.