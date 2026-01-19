Reparto de "El Caballero de los Siete Reinos", la serie de HBO Max: quién es quién

Elenco de "El caballero de los siete reinos".

La saga de Game of Thrones vuelve a expandirse con El caballero de los siete reinos, la nueva serie de HBO Max basada en los relatos Tales of Dunk and Egg de George R. R. Martin. Ambientada casi un siglo antes de los acontecimientos de la serie original, la ficción propone un cambio de escala: menos intrigas palaciegas y más aventuras en los caminos de Westeros, con una mirada íntima sobre el honor, la lealtad y el crecimiento personal.

La historia sigue a Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde, y a su joven escudero Egg, un niño inteligente y observador que esconde un secreto de sangre real. A lo largo de sus viajes, ambos participan en torneos, conocen a nobles y plebeyos, y se ven envueltos en conflictos que anticipan tensiones políticas que marcarán el futuro de los Siete Reinos. La serie combina espíritu aventurero, drama clásico y momentos de humor, diferenciándose del tono más oscuro de otras producciones del mismo universo.

Los personajes principales de "El caballero de los Siete Reinos"

Peter Claffey es Ser Duncan el Alto (Dunk): un caballero de gran tamaño y corazón noble, que busca abrirse camino en un mundo dominado por linajes y privilegios. Su código moral es tan firme como su espada.

Peter Claffey.

Dexter Sol Ansell es Egg (Aegon Targaryen): el joven escudero de Dunk. Astuto, curioso y valiente, es mucho más que un simple acompañante: su identidad será clave para el desarrollo de la historia.

Dexter Sol Ansell.

Tanzyn Crawford es Tanselle: una joven titiritera e intérprete ambulante que cruza su camino con Dunk y Egg. Su mirada crítica sobre la nobleza aporta sensibilidad y conflicto social al relato.

Tanzyn Crawford.

Daniel Ings es Ser Lyonel Baratheon: un caballero imponente y orgulloso, símbolo de la vieja nobleza guerrera de Westeros.

Daniel Ings.

Finn Bennett es Aerion Targaryen: violento e impredecible, representa el costado más oscuro de la dinastía Targaryen y funciona como antagonista clave de la temporada.

Finn Bennett.

¿Cómo avanza la historia en HBO Max?

Los primeros capítulos estrenados profundiza el vínculo entre Dunk y Egg, mientras sus viajes los enfrentan a dilemas morales, desafíos físicos y conflictos sociales que revelan un Westeros más cercano y humano. Con una narrativa más contenida pero cargada de simbolismo, El caballero de los siete reinos se consolida como una de las apuestas más atractivas del año para los fans del universo de Game of Thrones, que cada vez es más grande.