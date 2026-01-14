Tecera temporada de Euphoria: se conoció el primer tráiler de la serie de HBO Max

Finalmente, HBO Max compartió el primer tráiler de la tercera temporada de Euphoria. La serie protagonizada por Zendaya es una de las más esperadas de la plataforma. Cuándo se estrena y todo lo que se sabe hasta ahora.

Tercera temporada de Euphoria: cuándo se estrena y cómo será

La nueva temporada de Euphoria estará disponible en Max el próximo 12 de abril desde las 23 (horario de Argentina). Este miércoles la plataforma compartió el primer tráiler donde se escucha decir a Rue (Zendaya): "Unos años después del secundario, no sé si la vida fue exactamente lo que deseé. Y aún así, por primera vez, estaba empezando a tener fe".

La protagonista parece haber dejado atrás el pasado y encontrarse trabajando, pero en realidad todavía tiene una deuda peligrosa con Laurie (Martha Kelly). Además, se adentrará en un ámbito liderado por un nuevo narco, interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, que la hará envolverse en un ámbito peligroso.

Mientras tanto, la vida de sus amigas también cambió: Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) están comprometidos, pero la pareja está en conflicto, ya que mientras él trabaja en la construcción le molesta que Cassie tenga un perfil y venda contenido en OnlyFans.

Al mismo tiempo Jules (Hunter Schafer) estudia arte y enfrenta el miedo a convertir su sensibilidad en una carrera real, mientras parece que se convirtió en una acompañante. Maddy (Alexa Demie), quien trabaja en Hollywood dentro de una agencia de talentos, observa con ironía cómo parte del grupo de amigas se convirtieron en “sugar babies”.

Entre las actrices principales volverán a estar Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Maude Apatow y Alexa Demie

Por otro lado, Lexi (Maude Apatow) es asistente de una showrunner, interpretada nada menos que por Sharon Stone, y Ali (Colman Domingo) sigue intentando sostener a Rue, aunque cada vez parezca más difícil.

Un elenco de lujo: quiénes siguen en esta temporada de Euphoria

La nueva temporada contará con ocho episodios que se lanzarán semanalmente y continuará explorando temáticas como la adicción a las drogas, la amistad y la religión. Gran parte del elenco fue renovado:

Zendaya.

Hunter Schafer.

Eric Dane.

Jacob Elordi.

Sydney Sweeney.

Alexa Demie.

Maude Apatow.

Martha Kelly.

Chloe Cherry.

Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Toby Wallace.

Además, contará con actuaciones de figuras llamativas como Rosalía, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch y Trisha Paytas que interpretarán personajes que todavía no trascendieron.

Una de las grandes participaciones en esta temporada es la de Rosalía

En esta temporada no estarán Storm Reid, cuyo personaje Gia no aparece esta vez, ni Barbie Ferreira, que dejó la serie en 2022.