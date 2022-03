La serie del momento: ¿cuándo se estrenará la temporada 3 de Euphoria?

La historia de Rue (Zendaya) cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo. El éxito indiscutido de la segunda temporada y la confirmación de HBO Max de una tercera entrega, alimenta la ansiedad de los televidentes. ¿Cuándo se estrenará la nueva entrega de Euphoria?

Aunque los fans siguen conmocionados por el apoteósico final de la segunda temporada de Euphoria, saben muy bien que la historia de Rue Bennett continuará, puesto que HBO confirmó que habrá una tercera temporada de la exitosa ficción creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya. Ahora bien, ¿cuándo se estrenará la temporada 3 de Euphoria?

La primera temporada de Euphoria se lanzó en junio de 2019. Su éxito hizo que rápidamente fuese aprobada una segunda tanda, prevista para 2020 pero que tuvo que estrenarse dos años después debido a la pandemia del COVID-19. Para evitar que la espera fuese tan larga, en diciembre de 2020 y enero de 2021 se emitió un especial de dos episodios, que ha servido también de nexo entre ambas tandas. A pesar de esos tres años de distancia, esta segunda temporada funcionó mucho mejor, logrando unos datos de audiencia que le ha hecho colocarse como lo más visto de la historia de HBO Max solo por detrás de la aún todopoderosa Game of Thrones.

Cuándo se estrenará la tercera temporada de Euphoria

Dado que, de momento, no se espera que haya una ola lo suficientemente fuerte como para paralizar completamente un rodaje, la tercera temporada de Euphoria no tardará tres años en estrenarse. En principio, se espera que se estrene a inicios de 2023, una fecha lógica si no hay contratiempos. No obstante, cabe recordar que no hay nada confirmado aún.

Se espera que no solo Zendaya regrese para la tercera tanda, sino también Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Algee Smith, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Dominic Fike. Queda por ver qué sucederá con Angus Cloud, cuyo personaje fue arrestado al final de la segunda temporada, así como también el caso del personaje de Javon Walton, pues el destino de Ash tendrá que ser revelado completamente en los siguientes episodios.

Zendaya cambió el final de la temporada 2 de Euphoria: "No podemos dejar a Rue así"

En una entrevista con The Cut Zendaya reveló que el desenlace fue modificado. "El final de la temporada iba a ser muy diferente y luego, a la mitad, Sam y yo dijimos: 'Simplemente no podemos dejar a Rue así. Tenemos que poner algo de jodida esperanza en esta serie. El episodio ocho es donde veremos esa sensación de redención, de que no eres lo peor que has hecho en tu vida. Creo que Rue se lo merece y creo que cualquiera que sufra lo mismo que ella se lo merece", contó.

"Fue muy intenso y aterrador de abordar, y obviamente fue increíblemente agotador emocionalmente, pero también físicamente. Además, me preocupo por Rue y odio que sienta dolor. Es muy importante que haya luz al final del túnel para ella, porque creo que tiene mucha belleza dentro de sí misma", agregó en diálogo con Entertainment Weekly.