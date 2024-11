"Es un trucho olímpico": el Turco Asís confirmó el secreto a voces que destruye el futuro de Javier Milei

El Turco Asís decidió confirmar lo que muchos pensaban sobre Javier Milei.

El Turco Asís es uno de los analistas políticos más destacados de la República Argentina. En esta ocasión, optó por contar un secreto a voces sobre el presidente de la Nación, Javier Milei. El mismo tiene que ver con el futuro del Jefe de Estado, en donde también se mencionaron los nombres de Victoria Villarruel y Karina Milei.

"La propuesta triunfante de Milei-Villarruel derivó pronto en otra lamentable estafa. La señora Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo) debió haberse puesto previamente de acuerdo con Jamoncito. A los efectos de elaborar mejor juntos el engaño colectivo. El virtual desfalco político", escribió El Turco Asís en su página web, Jorge Asís Digital.

Continuando con su relato, en el que destacó la relación inestable entre Javier Milei y Victoria Villarruel, Jorge Asís agregó: "Sin embargo, La Cayetana y Jamoncito supieron deslizarse juntos por el naufragio precipitado de la chabacanería. Justamente cuando el protagonista del Fenómeno percibía la magnitud de la temporada en el paraíso. Cuando juzgaba con elemental megalomanía que presidía 'el mejor gobierno de la historia'".

"En los días inolvidablemente sublimes en que funcionaba como la avanzada vanguardista de Donald Trump, The Fire Dog. Cuando recibía con confites y Karina a Los Macron, la señora Brigitte y El Niño Bien. O a la atractiva estadista italiana, la señora Giorgia Meloni, Filomena Marturano", añadió Asís, y cerró: "Desde el paraíso perentorio decidió exterminar con palabras intestinales a la vicepresidenta que desde la derecha nacional le aportó miles de votos. La pasó por las armas de manera implacable, y por la razón más grave de la mercancía libertaria. Ser de la 'casta'".

La frase destructiva del Turco Asís contra Javier Milei, "El Trucho Olímpico"

Con palabras contundentes, El Turco Asís explicó por qué a Javier Milei se le está yendo el panorama de la manos hacia un "espejismo" o "ilusión estética": "Desde la ética, el Panelista de Intratables, el protagonista del Fenómeno Milei, se destaca por ser, en efecto, un trucho olímpico. Un descuidista lícitamente astuto, pero transformado en ilusión estética. Alucinante y excesivo, incluso, hasta como espejismo".

La pelea Kicillof vs Milei, según el Turco Asís

En cuanto a Kicillof, el analista político consideró que se encuentra "en pose doble de combate" en su pivoteo entre la interna peronista y sus críticas a la gestión de Milei. "Contra el misticismo de Milei, preferiblemente. Aunque inmerso también en el desgastante combate penosamente subalterno, transformado en sustancial. La interna dura que le propone a Axel una carga inesperada de la adrenalina del dolor, valor altamente despreciable en el oficio", explicó.

Por otro lado, también evaluó que Milei "debe unificarse" con el exmandatario y titular del PRO, Mauricio Macri para poder "sobrevivir" hasta las elecciones legislativas, cuando podría obtener "algunos legisladores frescos, más capacitados y en cantidad". "Los legisladores prestados le resultan, en efecto, caros. Lo suficientemente ingratos como para no retribuir, en la pajarera del Maxiquiosco porteño, los favores reclamados en la pajarera de la nación", sostuvo en referencia a la alianza que mantiene con diputados del PRO, que tiene su baluarte en el distrito que dirige el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Qué debe hacer el peronismo para ganar, según El Turco Asís

El consultor y periodista Jorge Asís realizó un análisis del escenario político rumbo a las elecciones del 2025 en el que planteó que el peronismo no debe "ir separado jamás" y le aconsejó al Partido Justicialista (PJ) y sus principales líderes, Axel Kicillof y Cristina Kirchner, "pelearse con exclusiva dureza" solo durante "los años pares", cuando no hay disputas electorales. Además, aseguró que el presidente Javier Milei "debe unificarse" con el PRO para poder "sobrevivir" hasta que La Libertad Avanza (LLA) obtenga más legisladores.

"Aquí se insiste: los peronistas ya aprendieron. No pueden, por giles, perder más. Para ganar no deben ir separados jamás", escribió Asís en un artículo de su portal web. En ese sentido, el periodista le recomendó "a los peronistas culturales pelearse con exclusiva dureza solo durante los años pares", cuando no hay elecciones en el país. "Para conceder en los impares que son los años electorales, como 2025. En los que debe utilizarse la capacidad de persuasión como de concesión. O de resignación. Para cantar juntos, emotivamente reunificados, la marchita, con los dedos desafiantes en «Ve» que inducen el objetivo de la victoria", detalló.