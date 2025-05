Chau uñas clásicas: Sydney Sweeney impuso este diseño de uñas que va a ser furor este invierno 2025.

Sydney Sweeney, la actriz que saltó a la fama con la serie de HBO Euphoria, impuso un color de uñas que va a ser tendencia este invierno 2025. Como cada temporada, se ponen de moda diferentes colores de esmalte que se destacan por encima de otros a lo largo de los meses. Recientemente, la actriz fue vista con el color estrella de uñas para este invierno.

Este color ya se estuvo viendo en prendas, zapatos, carteras e incluso maquillaje. Es un color muy clásico y elegante que reemplaza al negro, sin llegar a ser tan chocante y llamativo. Se trata del marrón cocodrilo chocolate, un diseño de uñas que logra un equilibrio perfecto entre lujo y originalidad.

No se trata de simplemente aplicar esmalte marrón, sino que además tiene un diseño como de piel de cocodrilo. En las últimas horas, Sydney usó estas uñas, con un diseño brillante y texturizado que combinaba con su outfit: un corset marrón con una faja con textura de cocodrilo, en combinación con un pantalón del mismo color, creando un look monocromático y sin costuras. Las imágenes fueron furor en las redes, y sin dudas, esta tendencia llegó para quedarse.

Los diseños de uñas que serán tendencia este invierno 2025

1. Blush nails

Estas uñas están muy en tendencia. Se trata de un diseño en tonos rosados y rojos, con el centro en forma de aura, que imita el rubor (blush) que se usa para maquillarse las mejillas y hacerlas ver más rojas. Generalmente, son uñas rosas con un toque de rojo o rosa oscuro difuminado en el centro.

2. Diseños con flores

Otro diseño muy en tendencia son las uñas con dibujos pequeños de flores. Se están viendo mucho en Europa, donde es primavera y se espera que se pongan de moda durante el invierno. Pueden ser de diferentes colores, aunque los pasteles son los más en auge.

3. Uñas perladas

Las uñas perladas también serán tendencia este invierno 2025. Se trata de uñas pintadas de cualquier color (aunque generalmente blanco, vía láctea o rosa), con un toque perlado por encima para asemejar el efecto de una perla. Para lograrlas, se usa un polvo perlado especial que está disponible en varios centros de uñas.

4. Tonos nude

Los tonos nude tampoco pueden faltar este invierno 2025. Se trata de tonos como vía láctea, rosa, beige o marrón, según tu tipo de piel, que se asemejan o que hacen composé con el color de la piel. La idea es que pasen desapercibidos, para otorgar un look más clásico y natural.

5. Sin esmalte

Aunque no lo creas, este año va a ser tendencia no usar esmalte. Esta moda viene de la manicuría japonesa, que consiste en dejar la uña lo más sana posible, pero sin ponerle ningún esmalte. Es ideal para las que no quieren ir seguido a la manicura a hacerse retoques constantes.

Manicuría japonesa: qué es

La manicuría japonesa es la tendencia para este 2025 que fue furor en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025. Actrices y modelos como Ana de Armas, Elle Fanning, Lily Rose Depp, Demi Moore, Cara Delevigne, Meg Ryan, Zoey Deschanel y Cristina Ricci fueron algunas de las tantas que impusieron esta moda que llegó para quedarse durante todo el otoño-invierno 2025.

La manicuría japonesa, a diferencia de la occidental que conocemos, no se centra en la estética de la uña sino en su cuidado. Por esta razón, pone el foco en la salud de la uña, logrando mejorarla desde adentro hacia afuera. Esta tendencia propone uñas naturales, sin esmalte, cortas, naturales y saludables, al contrario de las uñas esculpidas y pintadas con esmaltes. Es un estilo que busca ser mucho más elegante, natural, sofisticado y minimalista.

El objetivo de este tipo de manicuría es que la uña se vea hidratada y nutrida, devolviéndole todo su brillo natural. Sin embargo, esto no significa que consista en cortar las uñas y dejarlas tal cual están, sino que requiere un proceso minucioso, personalizado para cada tipo de clienta.

El paso a paso