Epic Games regala Game of Thrones: Kingsroad: cómo descargarlo

Game of Thrones Kingsroad se puede descargar de forma gratuita.

Sumergite en Poniente con este videojuego de Game of Thrones que te permite explorar los Siete Reinos en un amplio mapa, recorrer ciudades emblemáticas como Desembarco del Rey, enfrentarte a criaturas mitológicas y tomar decisiones políticas fuertes.

El protagonista es un hijo ilegítimo de la casa Tyre, que tras la muerte de sus hermanos debe forjar alianzas, proteger su linaje y ayudar a la Guardia de la Noche frente al gran mal que se avecina más allá del Muro.

El juego combina escenarios abiertos, misiones de historia originales ambientadas entre temporadas de la serie, y combate tipo ARPG: control manual, esquivas, bloqueos, diferentes clases (Caballero, Mercenario, Asesino) y cooperativo online para enfrentarte junto con otros jugadores a jefes y desafíos.

Cómo descargarlo desde Epic Games

Para bajarlo sin costo tenés que:

Entrar a la Epic Games Store desde la app de Epic o desde la web.

Buscar “Game of Thrones: Kingsroad”. Verificá que figure como Gratis / Free to Play.

Hacer clic en Obtener o “Free”, y agregá el juego a tu biblioteca.

Luego, instalarlo desde la biblioteca cuando quieras jugarlo.

Requisitos técnicos principales

Si jugás en PC, estos son los componentes mínimos y recomendados:

Mínimo: Windows 10 (64 bits); CPU equivalente a Intel Core i5‑2500K o AMD FX‑8350; 8 GB de RAM; GPU como GTX 1060 de 6 GB; espacio libre en disco de al menos 60 GB.

Recomendado: procesador superior como Intel Core i7‑9700 o AMD Ryzen 5 5500; GPU de gama más alta como RTX 2070, Radeon RX 5700 XT o similar; 16 GB de RAM; SSD para mejorar tiempos de carga.

Qué lo hace distinto y a tener en cuenta

Una de las cosas más destacadas de Kingsroad es su mezcla de narrativa con mundo abierto basado en una licencia famosa. No solo recorrer paisajes visualmente impactantes, sino enfrentarte a decisiones políticas, alianzas y combates que requieren estrategia. También permite jugar solo o con amigos, lo que amplía las posibilidades de disfrute.

Pero ojo con estos aspectos:

Tiene compras dentro de la aplicación, algo habitual en juegos free‑to‑play, que pueden hacer más fácil avanzar si invertís dinero.

Puede requerir una PC bastante decente para correr bien; en hardware modesto se puede ver afectada la fluidez o calidad gráfica.

Verificá disponibilidad regional ‑ algunas funciones o servidores pueden no estar activos en todos los países.

Si te gusta el universo de Juego de Tronos y buscás un RPG inmersivo, Kingsroad vale la prueba. Bajalo gratis en Epic Games y viví Poniente desde tu PC.