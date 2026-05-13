Colo Barco quiere estar en el Mundial 2026 con la Selección Argentina: gol y figura en Francia

Colo Barco brilló en Francia con Racing de Estrasburgo y se ilusiona con ganarse un lugar en la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Valentín "Colo" Barco atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa y empieza a ilusionarse seriamente con el Mundial 2026. El exjugador de Boca fue figura en el triunfo de Racing de Estrasburgo sobre Brest por la Ligue 1, convirtió un gol clave y continúa sumando puntos en la consideración de Lionel Scaloni para integrar la lista definitiva de la Selección Argentina.

El cierre de temporada encuentra a "Colo" Barco en pleno crecimiento futbolístico. El zurdo, de 21 años, fue determinante en la victoria 2-1 del Racing de Estrasburgo ante Brest, en un partido pendiente de la fecha 29 de la Ligue 1, y ratificó el gran nivel que viene mostrando en el fútbol francés.

El exlateral de Boca abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo tras iniciar y finalizar una jugada colectiva que terminó con asistencia del sueco Sebastian Nanasi. Con inteligencia para leer la acción y precisión en la definición, Barco marcó su cuarto gol de la temporada y volvió a convertirse en una de las figuras del equipo dirigido por Gary O’Neil.

La actuación no pasó desapercibida. En medio de la cuenta regresiva para la confirmación de la lista definitiva del Mundial 2026, el futbolista argentino empieza a instalarse como una alternativa real para Lionel Scaloni.

La gran carta de Barco para meterse en la Selección Argentina

Más allá de su presente ofensivo, una de las grandes ventajas que tiene Barco es su polifuncionalidad. Aunque actualmente se desempeña como mediocampista o interior, también puede ocupar el lateral izquierdo, posición en la que surgió en Boca y donde mostró sus primeras grandes actuaciones.

Ese detalle no es menor para el cuerpo técnico del seleccionado nacional. En torneos cortos como un Mundial, la posibilidad de contar con jugadores capaces de desempeñarse en diferentes puestos suele ser un factor determinante.

Según trascendió tras la publicación de la prelista de 55 jugadores elaborada por Scaloni, Barco aparece con buenas chances de superar el último corte. En la mitad de la cancha competiría con nombres de enorme jerarquía como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nicolás Paz.

Sin embargo, el "Colo" tiene algo que muchos de ellos no: desequilibrio en espacios reducidos, cambio de ritmo y la capacidad de romper líneas desde el uno contra uno. En Francia valoran especialmente su personalidad para asumir protagonismo incluso en partidos de alta exigencia.

Racing de Estrasburgo quiere cerrar la temporada en alto

La victoria frente al Brest le permitió al Racing de Estrasburgo ponerse al día en el campeonato francés, aunque el resultado no modificó demasiado su situación en la tabla. El conjunto alsaciano continúa octavo y se mantiene a cuatro puntos del Mónaco cuando resta apenas una fecha para el final de la Ligue 1.

De todos modos, el triunfo sirvió para dejar atrás parcialmente el golpe que significó la eliminación en semifinales de la Conference League frente al Rayo Vallecano. El equipo español jugará la final del certamen ante Crystal Palace, mientras que el conjunto francés ahora apunta a terminar la temporada de la mejor manera posible.

Dentro de ese contexto, Barco se transformó en una de las grandes noticias positivas del semestre. Desde su llegada ganó continuidad, confianza y protagonismo. Lo que en un principio parecía una apuesta para recuperar terreno en Europa terminó convirtiéndose en una plataforma ideal para relanzar su carrera.

Scaloni sigue de cerca su evolución para el Mundial 2026

En el entorno de la Selección Argentina observan atentamente el crecimiento del Colo Barco. Lionel Scaloni suele priorizar futbolistas versátiles, con intensidad y capacidad para adaptarse a distintos sistemas, características que encajan perfectamente con el perfil del ex Boca.

Argentina ya tiene confirmados sus amistosos preparatorios antes del Mundial 2026: enfrentará a Honduras e Islandia en Estados Unidos antes del debut oficial en la Copa del Mundo.

El estreno del campeón vigente será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J. Luego llegarán los cruces ante Austria y Jordania. Mientras tanto, muchos futbolistas pelean por convencer al entrenador en el tramo final de la temporada europea. Y entre ellos aparece cada vez con más fuerza Valentín Barco.