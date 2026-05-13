El PSG se proclama de nuevo campeón de Francia tras imponerse al Lens

El París Saint-Germain se aseguró su quinto título consecutivo de la Ligue 1 al vencer como visitante por 2-0 a su principal rival, el Lens, en la penúltima jornada de la temporada disputada el miércoles.
Khvicha Kvaratskhelia marcó en el minuto 29 y el suplente Ibrahim Mbaye añadió un gol en el tiempo de descuento, lo que permitió al PSG sumar 76 puntos y quedar fuera del alcance del Lens, que tiene asegurado el segundo puesto con 67 puntos.
Este es el decimocuarto título de la Ligue 1 del PSG, que consolida su estatus como el club más laureado de la historia de la liga francesa.
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Los parisinos, que disputarán la final de la Liga de Campeones a finales de este mes, tenían prácticamente ganado el título antes del partido, con una ventaja de seis puntos sobre el Lens y una diferencia de goles muy superior, pero necesitaban un punto más para asegurárselo.
(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición de Toby Davis; editado en español por Daniela Desantis)