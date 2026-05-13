El PSG se proclama de nuevo campeón de Francia tras imponerse al Lens

Ligue 1 - RC Lens vs París Saint Germain

El París Saint-Germain se aseguró su ‌quinto título ‌consecutivo de la Ligue 1 al vencer como visitante por 2-0 a su principal rival, el Lens, en la penúltima jornada ​de la ⁠temporada disputada el miércoles.

Khvicha ‌Kvaratskhelia marcó en el ⁠minuto 29 ⁠y el suplente Ibrahim Mbaye añadió un gol en el ⁠tiempo de descuento, lo ​que permitió al ‌PSG sumar 76 ‌puntos y quedar fuera del ⁠alcance del Lens, que tiene asegurado el segundo puesto con 67 ​puntos.

Este ‌es el decimocuarto título de la Ligue 1 del PSG, que consolida su estatus como ⁠el club más laureado de la historia de la liga francesa.

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Los parisinos, que disputarán la final de la Liga de Campeones a finales de ‌este mes, tenían prácticamente ganado el título antes del partido, con una ventaja de seis puntos sobre el ‌Lens y una diferencia de goles muy superior, pero necesitaban ‌un ⁠punto más para asegurárselo.

(Texto de Mark Gleeson ​en Ciudad del Cabo; edición de Toby Davis; editado en español por Daniela Desantis)