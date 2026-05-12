Fin del mito: ¿Los monos comen realmente bananas? La respuesta de National Geographic.

¿Los monos comen bananas? National Geographic se encargó de hablar del tema y explicar si estos mamíferos consumen este fruto en estado natural. Popularmente los monos comen bananas, pero esto no quiere decir que en verdad lo hagan. Al respecto, el medio informó que "aunque la imagen de monos que comen bananas es popular en las caricaturas y en las fotografías de los zoológicos, no puede considerarse representativa de todos los primates ni de su alimentación típica en estado salvaje".

Siguiendo esta línea, NatGeo citó: "De acuerdo con la plataforma informativa Enciclopedia Britannica, la mayoría de los monos vive en bosques tropicales y se desplazan a cuatro patas en busca de vegetación, huevos, insectos y animales más pequeños como fuente de alimento", en este sentido destacaron que "los monos se distinguen de los simios, otra especie de primates, por tener cola y pecho estrecho, a excepción de los lémures, tarseros y loris".

Qué comen los monos y no es la banana

Una vez en claro que los monos no basan su alimentación en bananas, sino que esto varía según la especie de primate en cuestión, desde NatGeo explicaron que, "en estado salvaje, los monos presentan dietas variadas, aunque la mayoría de las especies son omnívoras, es decir, comen tanto materia vegetal como animal", es por eso que, "entre sus alimentos habituales se encuentran frutas, flores, hojas, nueces, semillas, insectos, pequeños animales y, a veces, huevos de aves".

Los monos comen bananas pero no es la base de su alimentación.

En esta tónica, aclararon que la alimentación también varía en función del tamaño y los patrones de actividad del mono, además de dónde habita. "Así, por ejemplo, los animales nocturnos más pequeños suelen comer insectos, mientras que las especies diurnas más grandes consumen más vegetación, menciona la plataforma", indicó el medio especializado en ciencia e historia.

Ahora bien, ¿los monos comen bananas? La respuesta es afirmativa, "pero esta fruta no siempre está a su disposición sino que depende de la especie del animal y de la región geográfica". Asimismo, como bien explica NatGeo, estas frutas difieren a las que compramos los humanos en las verdulerías. Es decir, "las bananas que los humanos consumen habitualmente (y que ocasionalmente pueden ofrecer a los monos en cautiverio) son más dulces y más densas en energía (más calóricas) en comparación con otros alimentos que los monos obtienen en la naturaleza". Entonces, los monos comen bananas pero esta fruta no es la base de su alimentación, como popularmente se cree.