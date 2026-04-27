Después de dos años, nació una cría de un exótico mono que estuvo a punto de extinguirse

Nació una cría después de dos años: el mono que estuvo a punto de extinguirse y lograron salvarlo.

A medida que pasan los años cada vez más especies de animales se encuentran en peligro de extinción, ya sea por los cambios ambientales, la deforestación o el desmoronamiento del hábitat natural, los grupos de especies más vulnerables se reducen poco a poco. Este era el caso del tamarino león dorado (Leontopithecus rosalia), un mono que estuvo a punto de desaparecer pero, gracias al trabajo de conservación de los especialistas, logró salir del peligro.

Precisamente, hace un mes atrás se registró un "hecho histórico para la conservación": nació un bebé de estos primates en el zoológico de Newquay, Cornwall (Reino Unido) luego de dos años sin nacimientos registrados en este lugar. La información sobre esta cría aún no trascendió demasiado, tanto así que todavía no se sabe de qué sexo es. Pero por el momento, los biólogos y cuidadores aseguraron que se encuentra en buen estado de salud y puede observarse junto a sus padres en el hábitat del zoológico.

Según destacó Laura Meredith, una de las cuidadores del zoológico, este nacimiento es "vital para asegurar el futuro de la especie". No solo se trata de un avance biológico, sino también de impulsar la conciencia ambiental para que los visitantes del zoológico "se convierten en potenciales aliados de la protección de estos animales".

De estar al borde de la extinción a convertirse en un ejemplo de conservación

El tamarino león dorado es una especie de primate originaria de los bosques de Brasil. Tiene un pelaje naranja muy llamativo y un aspecto simpático y pequeño, comparable con el tamaño de la palma de una mano, que logra enternecer a cualquier fanático de los animales. Sin embargo, hace poco más de 50 años atrás, esta especie de mono estuvo a punto de desaparecer por completo.

En la década de 1970, tan solo quedaban 200 individuos en estado salvaje, una situación crítica que muchos aseguraron "imposible" de remontar. Sin embargo, gracias a los trabajos de conservación, como el que hizo el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), hoy en día se registran más de 3000 ejemplares.

Y aunque si bien sigue siendo una situación bastante alarmante y la especie no está fuera de peligro, se trata de un gran reconocimiento al trabajo de los biólogos. Sin dudas, este nacimiento marca un hecho sin precedentes del que vale la pena hablar.