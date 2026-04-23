Vuelven después de 113 años: liberaron guanacos en Chaco y empezaron los cuestionamientos

La iniciativa fue liderada por Rewilding Argentina, una organización de conservación de vida silvestre, que consideró la reinserción como un éxito.

A casi un año de adaptación a su nuevo entorno y un viaje de 3200 kilómetros, cinco ejemplares de los guanacos camélidos —los más grandes de Sudamérica— fueron liberados en su hábitat natural. Estos animales fueron reintroducidos con el objetivo de aumentar la población regional en el ecosistema del Chaco Seco en El Impenetrable y desempeñarán un papel fundamental en la recuperación de los pastizales del parque, que vienen de sufrir décadas de sobrepastoreo por parte del ganado. Sin embargo, hay académicos que criticaron la reinserción.

La iniciativa fue liderada por Rewilding Argentina, una organización de conservación de vida silvestre, que consideró la reinserción como un éxito, pero hay académicos argentinos que argumentaron que este tipo de reubicaciones puede conllevar el riesgo de mezclar poblaciones de guanacos con diferentes composiciones genéticas y podrían ser más perjudiciales que beneficiosas.

Se estima que la población de guanacos oscila entre 1.5 y 2.2 millones en las praderas del sur y oeste del continente. De los cuales entre el 81 % y el 86 % de los guanacos se encuentra en nuestro país y entre el 14 % y el 18 % en Chile. Apenas una pequeña población habita el norte de Perú.

El último registro en la provincia del Chaco

La última vez que el animal fue visto en la provincia del Chaco fue en 1913. La caza y la pérdida de pastizales -producto de la ganadería- provocó la extinción local de la especie, sobreviviendo únicamente poblaciones fragmentadas entre Paraguay y Bolivia.

En total, tres hembras, un macho y un guanaco joven fueron relocalizados en coordinación con la Administración de Parques Nacionales de Argentina y las provincias de Chaco y Santa Cruz. Los animales provenían de la Patagonia, una región que alberga el 90% de los ejemplares en el país.

Para el traslado se implementaron varias técnicas novedosas, como cubrir los corrales con tela negra, que tiene un efecto calmante en los guanacos, según Rewilding Argentina. Los corrales también fueron instalados en pendientes descendentes, en un punto más alto de la ruta de pastoreo. Cuando ya se encontraban en El impenetrable, los animales fueron colocados en corrales de preliberación para adaptarse a su nuevo entorno.

El rol de los guanacos

Al igual que otros herbívoros, los guanacos tienen un papel importante en la mejora del suelo con sus excrementos, mientras que su pastoreo ayuda a controlar los matorrales, ya que despejan el terreno y permiten una mayor diversidad de plantas.

El pastoreo también implica evitar la acumulación de materia seca y muerta que podría convertirse en combustible para incendios forestales. Además, son una presa importante para depredadores como los pumas (Puma concolor) y los jaguares (Panthera onca), que también forman parte de la reintroducción de especies en la región.

Los cuestionamientos

Sin embargo, hay académicos que no recibieron con agrado las medidas de reinserción. En 2023, varios investigadores publicaron una carta abierta argumentando que la evidencia científica no respaldaba los traslados. También habían advertido que, si ambas poblaciones se cruzaban, la composición genética de la población más pequeña podría verse sobrepasada por los genes de los guanacos, derivando en un proceso denominado "inundación genética”.

En ese momento, el punto de discusión era el traslado de 45 guanacos a lo largo de más de 1500 kilómetros, desde el sur de la Patagonia hasta la región de las Pampas. Se trató de un proyecto precursor, consignó el medio Mongabay.