Legisladores de Formosa impulsan una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande en el Congreso: los detalles

Legisladores nacionales de Formosa presentaron un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de proponer un régimen tarifario especial para el consumo de energía eléctrica en el Norte Grande. El objetivo es amortiguar el incremento en las facturas de luz que afecta a los usuarios de la región.

La iniciativa impulsada por Graciela de la Rosa, Graciela Parola y Luis Basterra contó con el acompañamiento de legisladores de provincias vecinas y repudiaron las decisiones de Nación que involucran "la dolarización de la energía y la quita de subsidios" e impactan directamente en la capacidad de pago de los usuarios.

El proyecto plantea un régimen especial transitorio de 15 años, prorrogable, destinado a las diez provincias del Norte Grande. En ese marco, establece que los usuarios residenciales con ingresos menores a tres canastas básicas totales (menos de $4.300.000) podrán acceder a una reducción del 50% en la tarifa durante los meses de mayor consumo: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

Alcance y financiamiento

"Es un régimen de seis meses, coincidente con la época de calor", subrayó la legisladora Graciela de la Rosa a Agenfor. Al mismo tiempo recordó que el precio mayorista de la energía es definido por la Nación. La propuesta también contempla beneficios para entidades de bien público, como asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que accederían a una reducción del 35% en sus tarifas.

En cuanto al financiamiento, se prevé que el esquema se sostenga a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, en el marco de la Ley 15.336, mediante el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales. Además, se establece que este régimen no reemplaza los subsidios existentes, sino que se suma a ellos. En ese sentido, De la Rosa recordó que en Formosa ya se subsidia el costo de distribución para miles de usuarios, beneficio que continuará vigente.

Entre los puntos centrales, el proyecto también propone eliminar el IVA en la factura eléctrica para los usuarios del Norte Grande, si se tiene en cuenta que en estas provincias no existe acceso al gas natural. Asimismo, plantea que los aumentos tarifarios estén vinculados a la variación salarial, en un contexto donde, según explicó la diputada, los precios de la energía se fijan en dólares mientras los ingresos de la población se perciben en pesos.

Falta de acompañamiento opositor

Durante la presentación, también se cuestionó la postura del diputado libertario Atilio Basualdo, quien no acompañó la iniciativa. Según indicó De la Rosa, el legislador sí respaldó previamente la quita de subsidios en el tratamiento del Presupuesto nacional, lo que fue calificado como un "presupuesto de recorte".

En paralelo, los diputados formoseños recordaron que ya habían presentado un proyecto de resolución al solicitar mantener los niveles de subsidios del año anterior y ampliar los meses alcanzados por tarifas diferenciales en zonas de altas temperaturas. El debate por el costo de la energía en el Norte Grande vuelve así al centro de la agenda legislativa, en un escenario donde las tarifas registraron incrementos de hasta el 200% en varias provincias de la región.