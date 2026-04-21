Desde Formosa denuncian aumentos de hasta 6000% en energía y apuntan a Nación, y rechazaron que la provincia fije tarifas

El debate por las tarifas eléctricas sumó un nuevo capítulo en Formosa. Según indicaron desde la provincia, en los últimos tres años los precios de la generación aumentaron más del 2000% y los del transporte un 6000%, lo que derivó en incrementos acumulados que impactan de lleno en las facturas de los usuarios.

Los aumentos en el costo de la energía responden a decisiones del Gobierno nacional, aseguró el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y economista, Adrián Muracciole, en diálogo con Agenfor. En ese sentido, explicó que estos valores no son definidos por la empresa provincial REFSA ni por las distribuidoras locales, sino por la Secretaría de Energía de la Nación.

En ese sentido, sostuvo que las compañías provinciales deben comprar la energía a precios significativamente más altos y afrontar mayores costos de transporte, lo que luego se traslada al usuario final.

Críticas a la oposición y al esquema nacional

Muracciole cuestionó a sectores opositores por responsabilizar a la provincia por los aumentos. “En la Argentina una sola empresa no puede generar, transportar y distribuir la energía”, explicó, al remarcar que REFSA se encarga exclusivamente de la distribución. Además, señaló que existe una contradicción en los planteos opositores, al advertir que en otras provincias se atribuye la suba al Gobierno nacional, mientras que en Formosa se intenta adjudicarla a la administración local.

Muracciole puso de relieve el compromiso de la empresa provincial con la calidad del suministro eléctrico a través de un plan de inversión permanente. Este esquema de gestión se centra en la renovación de transformadores, el mantenimiento preventivo de las redes de tendido y la respuesta ágil ante los reclamos de los usuarios, lo que garantiza así la estabilidad de la infraestructura energética.

Por otro lado, el directivo explicó que REFSA opera bajo un modelo de empresa pública sin fines de lucro, lo que permite optimizar los costos operativos. En este sentido, señaló que la ausencia de gravámenes provinciales y municipales en las facturas locales posiciona al valor de la distribución de energía en Formosa como uno de los más competitivos y bajos de todo el territorio nacional.

Para mitigar el impacto de las tarifas dispuestas por el Gobierno nacional, se destacó la vigencia del subsidio estatal denominado Esfuerzo Formoseño. Esta política pública tiene como finalidad específica amortiguar los incrementos tarifarios externos, y así protege directamente la economía familiar y el poder adquisitivo de los hogares frente a los ajustes en el precio de la energía.