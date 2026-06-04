Insólito: un club de Primera del fútbol argentino quiere a Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Insólito: un club argentino quiere a Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Un equipo argentino sueña con contratar a Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que se hizo viral en las redes sociales después de que un streamer argentino le haga sumar seguidores en Instagram. En muy pocos días, el defensor de 32 años pasó de tener 4715 seguidores a un número mayor a 660.000 superando tanto a los All Blacks como al primer ministro local gracias a que Valentín Scarsini lo definió como el "menos famoso" del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. De esta manera, su historia no tardó en hacerse conocida y ahora un club de nuestro país lo sigue bien de cerca.

Un club argentino quiere a Tim Payne como refuerzo para el mercado de pases

Según aseguró el periodista Daniel Avellaneda, el equipo que pretende contratar al lateral derecho es nada más y nada menos que Deportivo Riestra. "Hubo una charla en la Comisión Directiva y están por hacer una propuesta", aseveró el conductor de La Oral Deportiva durante el mencionado ciclo.

Actualmente, el hombre del Wellington Phoenix tiene contrato hasta junio del 2028 y un valor de mercado en el sitio Transfermarkt de 350.000 euros. Por supuesto, hasta el momento parece ser sólo un deseo de la dirigencia, pero no se descarta que pueda convertirse en realidad una vez que termine la Copa del Mundo.

Deportivo Riestra quiere a Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Los números de Payne en su carrera

Clubes : Auckland City, Waitakere United, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix de Nueva Zelanda; Blackburn Rovers de Inglaterra y Portland Timbers 2 de Estados Unidos.

: Auckland City, Waitakere United, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix de Nueva Zelanda; Blackburn Rovers de Inglaterra y Portland Timbers 2 de Estados Unidos. Partidos jugados : 288 (+51 con la Selección de Nueva Zelanda).

: 288 (+51 con la Selección de Nueva Zelanda). Goles : 12 (+3).

: 12 (+3). Asistencias : 29 (+8).

: 29 (+8). Títulos: ASB Premiership con el Waitakere United y Copa de las Naciones de la OFC 2024 con la Selección de Nueva Zelanda.

Rompió la cuarentena durante el COVID-19, lo detuvieron por manejar borracho y es el jugador más viral del Mundial 2026

el futbolista de Wellington Phoenix se hizo conocido años atrás por una insólita historia durante la pandemia de COVID-19, cuando recién comenzaba su trayectoria en el cuadro de la capital. En la madrugada del martes 24 de marzo, Payne y su compañero Oliver Sail fueron detenidos por la policía local de Sidney, Australia, luego de que ambos fueran hallados manejando un carrito de golf e incumpliendo la cuarentena establecida. Según el informe, el mediocampista fue sometido a un test de alcoholemia y acusado de manejar bajo los efectos del alcohol, razón por la que fue trasladado a una comisaría.

"Solo quiero decir que lo siento muchísimo y que estoy increíblemente avergonzado por lo que he hecho. He decepcionado a mucha gente, incluyendo a mi pareja, mi familia, el club en su conjunto y personas como 'Uffie' (el por entonces entrenador Ufuk Talay), quien me ha dado una oportunidad esta temporada", declaró el futbolista horas después en una radio de Nueva Zelanda. Por ese entonces, el Wellington Phoenix, único equipo neozelandés que participa en la A-League, estaba realizando la cuarentena en Sidney después de que la competencia se interrumpiera repentinamente; según trascendió, algunas de las instalaciones donde se alojaba el equipo también resultaron levemente dañadas durante el incidente.