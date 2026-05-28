Las listas de convocados de las 48 Selecciones del Mundial 2026

La copa del Mundial 2026.

Como cada cuatro años, las mejores selecciones del mundo se encuentran en una nueva Copa del Mundo. En esta edición, son 48 los equipos que se presentan en el certamen, el número más alto de participantes que haya tenido la competencia desde sus inicios en 1930. Y que tiene representantes de seis confederaciones distintas, al sumar Norteamérica y Central, Sudamérica, África, Europa, Asia y Oceanía.

En esta ocasión son tres los países organizadores del certamen (Canadá, Estados Unidos y México). Es la segunda vez que se co-organiza un mundial, después de Corea-Japón 2002, mientras que en el caso de los mexicanos, es el primero de la historia en repetir por tercera vez como sede, después de las experiencias de 1970 y 1986, donde fueron campeones Brasil con Pelé y Argentina con Diego Maradona.

Los convocados país por país para el Mundial 2026

Grupo A

Corea del Sur

ARQUEROS: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

DEFENSORES: Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen)

VOLANTES: Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

DELANTEROS: Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (FC Midtjylland)

DT: Hong Myung-bo

República Checa

ARQUEROS: Lukáš Horníček, Matěj Kovář y Jindřich Staněk.

DEFENSORES: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený y David Zima.

VOLANTES: Pavel Bucha, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc y Denis Višinský.

DELANTEROS: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kuchta y Patrik Schick.

DT: Miroslav Koubek.

Grupo B

Bosnia

ARQUEROS: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

DEFENSORES: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Amir Hadžiahmetović.

VOLANTES: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

DELANTEROS: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

DT: Sergej Barbarez

Suiza

ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05).

MEDIOCAMPISTAS: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco).

DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Johan Manzambi (SC Freiburg).

DT: Murat Yakin.

Grupo C

Haití

ARQUEROS: Johny Placide, Alexandre Pierre, Josué Duverger.

DEFENSORES: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience, Duke Lacroix.

VOLANTES: Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques, Jean Ricner Bellegarde.

DELANTEROS: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Deedson Louicius, Ruben Providence, Yassin Fortuné, Wilson Isidor, Lenny Joseph, Derrick Etienne Jr.

DT: Sébastien Migné

Brasil

ARQUEROS: Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK).

DEFENSORES: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Wesley (AS Roma), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo).

VOLANTES: Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC) y Danilo Santos (Botafogo FR).

DELANTEROS: Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC).

DT: Carlo Ancelotti.

Escocia

ARQUEROS: Craig Gordon, Angus Gunn y Liam Kelly.

DEFENSORES: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar y Kieran Tierney.

VOLANTES: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean y Scott McTominay.

DELANTEROS: Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland y Ross Stewart.

DT: Steve Clark.

Marruecos

ARQUEROS: Yassine Bounou, Munir El Kajoui y Ahmed Reda Tagnaouti.

DEFENSORES: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Issa Diop, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Redouane Halhal y Nayef Aguerd.

VOLANTES: Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Ismael Saibari, Sofyan Amrabat y Samir El Mourabet.

DELANTEROS: Brahim Díaz, Ez Abde, Ayoube Amaimouni, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi, Gessime Yassine y Ayoub El Kaabi.

DT: Mohamed Ouahbi.

Grupo D

Estados Unidos

ARQUEROS: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution).

DEFENSORES: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

VOLANTES: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille).

DELANTEROS: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America).

DT: Mauricio Pochettino.

Grupo E

Costa de Marfil

ARQUEROS: Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont.

DEFENSORES: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo.

VOLANTES: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri.

DELANTEROS: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi.

DT: Emerse Faé

Curazao

ARQUEROS: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).

DEFENSORES: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).

VOLANTES: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).

DELANTEROS: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).

DT: Dick Advocaat.

Alemania

ARQUEROS: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel.

DEFENSORES: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw.

VOLANTES: Leon Goretzka, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Pascal Groß.

DELANTEROS: Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Deniz Undav, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Leroy Sané.

DT: Julian Nagelsmann

Grupo F

Suecia

ARQUEROS: Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström.

DEFENSORES: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Eric Smith, Elliot Stroud, Emil Holm y Daniel Svensson.

VOLANTES: Lucas Bergvall, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Jesper Karlström y Yasin Ayari.

DELANTEROS: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Taha Ali y Alexander Bernhardsson.

DT: Graham Potter

Japón

ARQUEROS: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma).

DEFENSORES: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhague).

VOLANTES: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace).

DELANTEROS: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint Truidense).

DT: Hajime Moriyasu

Túnez

ARQUEROS: A. Dahmen, S. Ben Hassen y A.M. Chamakh.

DEFENSORES: M. Talbi, D. Bronn, O. Rekik, A. Arous, R. Chikhaoui, Y. Valery, M. Neffati, A. Abdi y M.A. Ben Hmida.

VOLANTES: E. Skhiri, M. Haj Mahmoud, R. Khedira, Hannibal, A. Ben Slimane, M. Ben Ouanes e I. Gharbi.

DELANTEROS: K. Ayari, S. Tounekti, E. Achouri, F. Chaouat, H. Mastouri, E. Saad y R. Elloumi

DT: Sabri Lamouchi

Grupo G

Nueva Zelanda

ARQUEROS: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud.

DEFENSORES: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis De Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman.

VOLANTES: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenić, Ryan Thomas.

DELANTEROS: Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine, Chris Wood.

DT: Darren Bazeley

Bélgica

ARQUEROS: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders.

DEFENSORES: Timothy Castagne, Zenón Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Teatro Arthur.

VOLANTES: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

DELANTEROS: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.

DT: Rudi García

Egipto

ARQUEROS: Mohamed El-Shenawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek) y Mohamed Alaa (El Gouna).

DEFENSORES: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zamalek), Rami Rabia (Al-Ain), Mohamed Abdel Moneim (Niza), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Khaled Sobhi (Masry), Ahmed Fatouh (Zamalek) y Koka (Al-Ahly).

VOLANTES: Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Marwan Attia (Al-Ahly), Mohanad Lasheen (Piramids), Mahmoud Saber (Zamalek), Zizo (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly) y Trezeguet (Al-Ahly).

DELANTEROS: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Mostafa Mohamed (Nantes), Haissam Hassan (Real Oviedo) y Nasser Mansi (Zamalek).

DT: Hossam Hassan.

Grupo H

Cabo Verde

ARQUEROS: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

DEFENSORES: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

VOLANTES: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

DELANTEROS: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

DT: Bubista

España

ARQUEROS: Unai Simón (Athletic Club de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

DEFENSORES: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club de Bilbao), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

VOLANTES: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club de Bilbao), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Yéremy Pino (Crystal Palace).

DT: Luis De La Fuente.

Grupo I

Francia

ARQUEROS: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

DEFENSORES: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez.

VOLANTES: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

DELANTEROS: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

DT: Didier Deschamps.

Senegal

ARQUEROS: Édouard Mendy, Mory Diaw y Yehvann Diouf.

DEFENSORES: Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismaïl Jakobs e Ilay Camara.

VOLANTES: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr y Bara Sapoko Ndiaye.

DELANTEROS: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng y Chérif Ndiaye.

DT: Pape Bouna Thiaw

Noruega

ARQUEROS: Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik y Sander Tangvik.

DEFENSORES: Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås, Torbjørn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Møller Wolfe y Leo Østigård.

VOLANTES: Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt y Martin Ødegaard.

DELANTEROS: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen y Alexander Sørloth.

DT: Stale Solbakken.

Grupo J

Austria

ARQUEROS: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

DEFENSORES: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).

VOLANTES: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).

DELANTEROS: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).

DT: Ralg Rangnick

Grupo K

República Democrática del Congo

ARQUEROS: Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja).

DEFENSORES: Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk).

VOLANTES: Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow).

DELANTEROS: Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club).

DT: Sébastien Desabre

Portugal

ARQUEROS: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

DEFENSORES: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo.

VOLANTES: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

DELANTEROS: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez

Colombia

ARQUEROS: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

DEFENSORES: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Yohan Mojica (Mallorca), Déiver Machado (Nantes).

VOLANTES: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

DELANTEROS: Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Real Betis).

DT: Néstor Lorenzo.

Grupo L

Croacia

ARQUEROS: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

DEFENSORES: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV).

VOLANTES: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter de Milán), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

DELANTEROS: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo).

DT: Zlatko Dalic.

Inglaterra

ARQUEROS: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

DEFENSORES: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

VOLANTES: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).

DELANTEROS: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).

DT: Thomas Tuchel.

Panamá

ARQUEROS: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

DEFENSORES: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos y Roderick Miller.

VOLANTES: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero y Azarías Londoño.

DELANTEROS: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.

DT: Thomas Christiansen