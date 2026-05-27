Fundación de OpenAI destina 250 millones de dólares para ayudar a afrontar la disrupción de la IA

La ilustración muestra el logotipo de OpenAI.

La organización ​sin ánimo de lucro que controla OpenAI informó el miércoles que destinará inicialmente 250 millones de dólares a ‌subvenciones, colaboraciones y acciones ‌directas destinadas a ayudar a los trabajadores y las economías a navegar la disrupción causada por la tecnología de la IA.

Los fondos, el primer compromiso de este tipo de la Fundación OpenAI, respaldarán la investigación sobre el impacto de la IA en el mercado laboral, apoyarán a los trabajadores y las ​comunidades que se ⁠enfrentan a un desplazamiento a corto plazo y explorarán nuevas ‌formas de distribuir más ampliamente los beneficios económicos ⁠derivados de la IA.

"El ritmo actual ⁠de cambio significa que el margen para hacerlo bien es más corto de lo que estamos acostumbrados, y el costo de ⁠equivocarse es enorme", dijo la organización sin ánimo de ​lucro en un comunicado.

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El creciente uso de ‌herramientas de IA capaces de ‌automatizar tareas como la programación ha despertado el temor a ⁠una pérdida generalizada de puestos de trabajo, y varias empresas, entre ellas Block y Standard Chartered, han citado explícitamente la eficiencia de la IA como motivo de los recientes despidos.

La ​Fundación OpenAI ‌recibió el año pasado una participación del 26% en la entidad con ánimo de lucro de la empresa emergente como parte de una reestructuración que valoró su participación en 130.000 millones de dólares en ese ⁠momento, lo que la convirtió en una de las organizaciones benéficas más grandes del mundo.

En marzo, OpenAI se comprometió a invertir al menos 1.000 millones de dólares a través de la organización sin ánimo de lucro durante el próximo año en proyectos relacionados con la IA, incluyendo ciencias de la vida y programas comunitarios.

La ‌fundación anunció el miércoles que sus primeras iniciativas se darían a conocer a finales de este año y que está formando un equipo que no solo distribuiría subvenciones como una organización sin ánimo de lucro típica, sino que también gestionaría algunos programas directamente, ‌en lugar de actuar únicamente como intermediario.

Las subvenciones se destinarán a organizaciones sin ánimo de lucro, así como a una amplia gama ‌de otras organizaciones, ⁠indicó.

Entre los proyectos que interesan a la fundación se encuentran aquellos que utilizan simulaciones basadas en ​la IA para modelar cómo podrían evolucionar las economías a medida que la tecnología mejora.

Con información de Reuters