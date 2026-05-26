DT de Panamá llama a "Coco" Carrasquilla para Mundial pese a duda por lesión

FOTO ARCHIVO-Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM recibe atención médica después de sufrir una lesión

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ‌incluyó el martes en ‌la convocatoria para el Mundial al centrocampista Adalberto Carrasquilla a pesar de la lesión que sufrió el jugador de Pumas UNAM en la final del torneo mexicano.

El futbolista de 27 años se lesionó ​el domingo durante ⁠la final del torneo Clausura de ‌México que su club perdió ⁠ante Cruz Azul, por lo ⁠que surgieron las dudas respecto a su llamado para la Copa del Mundo.

Panamá cerrará su ⁠preparación para el Mundial con tres ​partidos. El domingo jugará ante ‌Brasil en el estadio ‌Maracaná, el 3 de junio enfrentará ⁠a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández en la despedida de su afición y cuatro días después jugará ​contra Bosnia ‌y Herzegovina en Estados Unidos.

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En la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Panamá forma parte del Grupo ⁠L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

En su primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio. Cerrará la primera fase contra Inglaterra el ‌27 de junio en Nueva York.

A continuación los 26 jugadores convocados por Christiansen para el Mundial:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, ‌Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Mediocampistas: Aníbal ‌Godoy, Adalberto ⁠Carrasquilla, Carlos Harvey, Christian Martínez, José Luis Rodríguez, Césaar Yanis, Yoel ​Bárcenas, Alberto Quintero, Azarías Londoño.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

Con información de Reuters