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DT de Panamá llama a "Coco" Carrasquilla para Mundial pese a duda por lesión

26 de mayo, 2026 | 12.54

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ‌incluyó el martes en ‌la convocatoria para el Mundial al centrocampista Adalberto Carrasquilla a pesar de la lesión que sufrió el jugador de Pumas UNAM en la final del torneo mexicano.

El futbolista de 27 años se lesionó ​el domingo durante ⁠la final del torneo Clausura de ‌México que su club perdió ⁠ante Cruz Azul, por lo ⁠que surgieron las dudas respecto a su llamado para la Copa del Mundo.

Panamá cerrará su ⁠preparación para el Mundial con tres ​partidos. El domingo jugará ante ‌Brasil en el estadio ‌Maracaná, el 3 de junio enfrentará ⁠a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández en la despedida de su afición y cuatro días después jugará ​contra Bosnia ‌y Herzegovina en Estados Unidos.

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En la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Panamá forma parte del Grupo ⁠L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

En su primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio. Cerrará la primera fase contra Inglaterra el ‌27 de junio en Nueva York.

A continuación los 26 jugadores convocados por Christiansen para el Mundial:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, ‌Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Mediocampistas: Aníbal ‌Godoy, Adalberto ⁠Carrasquilla, Carlos Harvey, Christian Martínez, José Luis Rodríguez, Césaar Yanis, Yoel ​Bárcenas, Alberto Quintero, Azarías Londoño.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

Con información de Reuters

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